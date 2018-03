Schulmassaker in Florida Schüler protestieren bundesweit gegen Waffengewalt

In zahlreichen Schulen in den USA wurde ab 10 Uhr Ostküstenzeit der Unterricht für 17 Minuten unterbrochen. Schüler und Lehrer verließen die Klassenräume, um der 17 Menschen zu gedenken, die bei dem Massenmord an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland gestorben waren.

Auch vor dem Weißen Haus in Washington versammelten sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie wandten sich mit Plakaten gegen die Waffenlobby NRA und stimmten Sprechchöre mit der Forderung "Wir wollen Veränderung" ("We want change") an. Einige sangen "Hey, hey, ho, ho. The NRA has got to go! What do we want? Gun control! When do we want it? Now!" Präsident Trump war zu diesem Zeitpunkt nicht im Weißen Haus. Er war auf dem Weg nach Los Angeles.

Andere gedachten still der Opfer des School-Shootings, wieder andere sangen gemeinsam, rezitierten die Namen der 17 Toten oder fassten sich an den Händen zu einer Gedenkkette.

In Parkland, wo ein 19-Jähriger in der Marjory Stoneman Douglas High School am 14. Februar 14 Schüler und drei Erwachsene erschossen hatte, versammelten sich Schüler auf einem Sportplatz.

Nach dem Verbrechen hatte sich eine lautstarke Protestbewegung formiert. Mehrere engagierte Überlebende aus Florida erhoben dabei in den Medien und bei diversen Protestaktionen ihre Stimme, um härtere Waffengesetze und ein Umdenken der Politiker zu fordern.

Rund 3000 Protestgruppen folgten einem Aufruf zu sogenannten "Walkouts". Zu der Aktion aufgerufen hatte die Organisation Empower, die Jugendabteilung des Veranstalters des großen Frauenmarsches (Women's March) in Washington.

Nach der tödlichen Gewalttat an der High School in Parkland wollten die Jugendlichen mit ihrer Aktion nicht nur der Opfer gedenken, sondern auch für striktere Waffengesetze und ein Umdenken in der amerikanischen Politik protestieren.

Rechtsanwälte unterstützen Schüler

Eltern und Lehrer hatten landesweit an vielen Schulen im Vorfeld gemeinsam daran gearbeitet, einen altersgerechten Protest zu formulieren. Einige Schulleiter allerdings verboten den Walkout und drohten disziplinarische Strafen an.

Rechtsanwälte hatten den Schülern im Vorfeld landesweit ihre kostenlose Hilfe für solche Fälle zugesichert. In Atlanta hatte eine der größten Schulen von Georgia beispielsweise mit Sanktionen im Falle der Walkouts gedroht. Insgesamt dominierte aber breiter Zuspruch: TV-Sender wie das Medienunternehmen Viacom unterstützten die Aktion ebenfalls mit 17-minütigen Sendepausen einiger Programme wie beispielsweise MTV.

Aus Protest gegen die Waffengewalt an Schulen in den USA hatten Aktivisten schon am Dienstag 7000 Paar Schuhe auf dem Rasen vor dem Kapitol abgestellt. Sie sollten vor dem Parlamentssitz in Washington an alle Schüler erinnern, die seit dem Blutbad in der Sandy-Hook-Grundschule in Newtown im Jahr 2012 durch Waffen in dem Land getötet wurden.

Seit Parkland läuft in den USA eine heftige Debatte über die Waffengesetze. Überlebende des Angriffs in Florida werben für strengere Regeln. Die Regierung von Präsident Donald Trump hingegen legte jüngst Pläne vor, wonach die Ausbildung von Lehrern und anderen Schulangestellten an der Waffe gefördert werden solle.

Zusätzlich zu den Walkouts haben Schüler aus Florida für den 24. März einen "Marsch für unser Leben" in Washington geplant.