So feiere ich Weihnachten Und Opa passt auf den Fisch auf

Markus, 49, Controller in La Paz

Fern der Heimat fängt man an, über das Wesentliche nachzudenken. Was war noch das Wesentliche an Weihnachten? Bärtige Männer in roten Mänteln waren es nicht. Geschenke kaufen auch nicht.

Ich lebe in La Paz und bin in meiner Familie der Einzige, der die deutsche Weihnachtskultur pflegen kann. Meine Frau ist Bolivianerin und hegt in der Vorweihnachtszeit ihre eigenen Rituale: Die Frauen treffen sich reihum zur Hora del Te (Teestunde) oder zum Cena (Abendessen). Meist ohne Männer, um ungestört zu plaudern.

Unsere Tochter will wissen, warum man sich einen Tannenbaum ins Wohnzimmer stellt. Bei uns ist es ein Plastikbaum, echte Weihnachtsbäume gibt es in Bolivien nicht. Ich rette mich mit einer Generalerklärung: Irgendwann kam halt jemand auf die Idee. Dann haben es andere nachgemacht. Eine Achtjährige gibt sich damit zufrieden - aber es beschämt mich, so wenig über die Herkunft unserer Rituale zu wissen.

Die Bolivianer können sich immer damit herausreden, dass die Weihnachtsbräuche kulturelle Importe sind. Nebenbei bemerkt ist gerade Hochsommer: 25 Grad und Sonne. Weihnachten wird hier auch kürzer gefeiert: Am 26.12 muss ich bereits wieder arbeiten. Am traditionellen Grünkohlessen meiner Familie in Deutschland kann ich nur per Skype teilnehmen. Aber: Was war noch das Wesentliche an Weihnachten? Heiligabend werde ich mit meiner Frau und meiner Tochter zusammen sein.