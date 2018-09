Streit mit Mutter Junge will nicht aufräumen - Polizei rückt an

Laute Hilferufe aus einem Kinderzimmer haben Anwohner in Weil am Rhein so erschreckt, dass sie die Polizei verständigten. Die Beamten kamen dem Grund für das Gebrüll schnell auf die Spur: Ein Siebenjähriger hatte sich besonders vehement dagegen gewehrt, sein Zimmer aufzuräumen.

Die Mutter des Kindes hatte ihren Sohn zuvor ermahnt, für Ordnung zu sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Doch das Kind fing eine Diskussion an und wollte sich nicht überreden lassen. Schließlich schrie der Siebenjährige mehrmals lautstark um Hilfe.

Die Beamten, die zur Wohnung kamen, fanden dort aber kein hilfloses Kind vor, sondern eine überforderte Mutter. Die Polizisten baten Mutter und Kind, das Problem in Ruhe zu lösen - und rückten wieder ab.

