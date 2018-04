Quiz Sind Sie schlauer als ein Lehrer?

Für Eilige: Hier geht es direkt zu den Fragen

Sie testen das Wissen ihrer Schüler jeden Tag - und machen sich damit nicht immer beliebt. Nun mussten Pädagogen im Lehrer-Spezial von "Wer wird Millionär?" ihren Grips unter Beweis stellen. Als Erster trat Peter Wagner aus dem niedersächsischen Ehrenburg an. Der 62-Jährige ist Lehrer an einem Internat für Schulverweigerer.

Schon bei der 1000-Euro-Frage schwächelte er. Erst auf Drängen von Günther Jauch zückte er einen Joker und gab doch noch die richtige Antwort auf die Frage: Was gilt in sechs Bundesländern ganzjährig, in den meisten anderen nur vom 1. März bis zum 31. Oktober? Wagner war überzeugt, dass es um das Flugverbot bei Nacht gehen müsse. Die korrekte Antwort lautet jedoch: Rauchverbot im Wald.

Für Sie wäre diese Frage ein Klacks gewesen? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz - und stellen Sie unter Beweis, dass Sie schlauer sind als ein Lehrer. Hier kommen ausgewählte Fragen aus der Sendung.

Sie wollen testen, ob Sie eine Chance auf den Sieg hätten? Dann können Sie hier die Fragen aller bisherigen "Wer wird Millionär?"-Gewinner durchspielen: