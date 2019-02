Austausch über Kinder Dürfen Eltern und Lehrer auf WhatsApp chatten?

Der Geburtstag einer Erzieherin steht an:

Mutter 1: Liebe Miteltern, am 3. April hat Julia Geburtstag. Jedes Kind soll bitte morgens wieder eine Blume mitbringen. Jetzt die Frage: Was schenken wir? Ich schlage etwas Süßes und eine Flasche Champagner vor.



Mutter 2: Weiß nicht. Mag Julia überhaupt Champagner? LG Steffi



Mutter 3: Hallo, Alkohol finde ich jetzt auch etwas einfallslos. Bin eher für etwas Persönliches.



Mutter 4: Guten Abend. Also erst mal großes Danke, dass Du Dich kümmerst!! Julia malt doch gerne, oder? Vielleicht einen Gutschein für Boesner?



Mutter 5: Okay, dann besorge ich einen Gutschein. Über wie viel denn? In der Gruppenkasse sind noch 102,50 Euro. Sollen wir so 40 oder 50 Euro sagen?



Mutter 6: Hallöchen, ich mische mich mal kurz ein. Hatten wir letztes Mal nicht einen Kinogutschein? Jetzt wieder einen Gutschein?