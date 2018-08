Studie zur Mediennutzung Die Hälfte aller Neunjährigen besitzt ein Handy

Sie spielen mit Puppen oder kuscheln mit ihren Teddybären, sie fahren Fahrrad oder treffen sich mit Freunden - und irgendwann texten sie lieber Nachrichten und schauen Serien: Je älter Kinder werden werden, desto wichtiger werden Smartphones, Tablets und Computer für sie. Zu diesem Ergebnis kommt die Kinder-Medien-Studie 2018.

Demnach öffnet sich die digitale Welt für Kinder Stück für Stück. Sind sie neun Jahre alt, wird ihr Umfeld zunehmend digitaler. Jedes zweite Kind im Alter von neun Jahren besitzt bereits ein Handy oder Smartphone. Mit 13 Jahren sind es bereits 92 Prozent. In diesem Alter ersetzen elektronische Endgeräte viele traditionelle Spielzeuge.

Den Kindern ist es wichtig, digital ausgestattet zu sein. Aus diesem Grund stehen digitale Endgeräte auch ganz oben auf ihrer Wunschliste: 41 Prozent der Kinder wünschen sich ein Handy oder Smartphone, 32 Prozent wollen ein Tablet haben.

Details zur Studie

Wer hat die Studie in Auftrag gegeben?

Die sechs Medienhäuser Blue Ocean Entertainment AG, Egmont Ehapa Media GmbH, Gruner und Jahr, Panini Verlags GmbH, SPIEGEL Verlag und ZEIT Verlag haben in einer repräsentativen Medienstudie untersucht, wie Kinder Medien nutzen.

Wie aussagekräftig ist die Untersuchung?

Die Untersuchung bezieht sich auf eine Grundgesamtheit von 5,83 Millionen deutschsprachige Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren sowie 1,43 Millionen deutschsprachige Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren. Mit dem Quoten-Verfahren wurde eine Stichprobe von 3300 Teilnehmern ausgewählt.

Wer wurde befragt?

Es wurden 2649 Doppelinterviews mit Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahre und je einem Erziehungsberechtigen geführt. Zudem wurden 652 Interviews mit einem Erziehungsberechtigten für die vier- bis fünfjährigen Kinder geführt.

In welchem Zeitraum fand die Befragung statt?

Die Interviews (Computer Assisted Personal Interviews) wurden vom 12. Februar bis 2. April 2018 geführt.

Welche Institute waren beteiligt?

Methodisch betreut wurde die Untersuchung von der Immediate GmbH in Bremen. Die Feldinstitute waren die Krämer Marktforschung GmbH in Münster sowie die Marplan Media- und Sozialforschungsgesellschaft mbH in Offenbach am Main.