Vergleichstests Was Schüler bei Pisa und Co. wissen müssen

Das Schulhalbjahr ist zwar noch nicht vorbei, trotzdem bekommen deutsche Schüler - und damit auch deren Lehrer und Bildungspolitiker - in wenigen Tagen Feedback zu ihren Leistungen. Dann werden die Ergebnisse internationaler Schülertests vorgestellt: am 29. November die Timss-Studie, am 6. Dezember die Pisa-Studie.

Doch: Wie schwer sind die Tests eigentlich? Verschaffen Sie sich auf SPIEGEL ONLINE einen Eindruck, was die Schüler bei den Tests können sollen. Für Eilige: Hier geht es direkt zum Pisa-Quiz.

Pisa steht für Programme for International Student Assessment. Alle drei Jahre testet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) dafür in knapp 70 Ländern rund eine halbe Million Schüler im Alter von 15 Jahren in Mathematik, Naturwissenschaften sowie Lesen und Textverständnis.

Weil deutsche Schüler vor mehr als 15 Jahren bei der ersten Studie nur mittelmäßig abschnitten, kam es in der Bundesrepublik zum sogenannten Pisa-Schock, den man bis heute nicht richtig verwunden hat. Mit Spannung erwarten Bildungspolitiker, Lehrer und Eltern deshalb immer wieder die Ergebnisse. Fachleute rechnen dieses Mal mit einer soliden Drei. Hier können Sie sich durch einige Pisa-Aufgaben klicken, die Hunderttausende 15-Jährige weltweit lösen sollten.

Die Originalaufgaben des Pisa-Tests 2015 finden Sie in englischer Sprache hier, und zwar inklusive der Lösungen. Auf der Website mit den Aufgaben in deutscher Sprache sind hingegen keine Lösungen angegeben.

In den vergangenen Jahren bescheinigte Pisa Deutschland immer wieder, dass sich die Kompetenzen der Schüler gebessert hätten. Für Spitzenplätze in dem Länder-Ranking reichte es - anders als etwa für Singapur, Korea oder Japan - bisher jedoch nicht.

Der jüngste im Mai 2015 organisierte Test war inhaltlich deutlich breiter aufgestellt als bisher. Neben den üblichen Schwerpunkten wurden auch Kompetenzfelder wie Problemlösen im Team und Wohlbefinden der Schüler auf den Prüfstand gestellt - wohl auch um der verbreiteten Kritik vorzubeugen, die OECD orientiere sich zu sehr am "Nutzwert" von Schule für den Arbeitsmarkt.

Timss: Test für Viertklässler

Wenige Tage vor der Pisa-Studie wird eine weitere international angelegte Schülerstudie veröffentlicht: Timss steht für Trends in International Mathematics and Science Study. Die internationale Studie erfasst alle vier Jahre mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen. In Deutschland wurden dafür 2015 rund 4000 Viertklässler getestet. Hier finden Sie eine Auswahl der Aufgaben sowie deren Lösungen: