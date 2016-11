Neue witzige Schülerantworten "Das Kondom ist da, um schlecht Verkehr zu haben"

Zu keinem Zeitpunkt im Leben ist man gezwungen, so viele Fakten aus unterschiedlichen Bereichen auswendig zu lernen wie in der Schule. Jeder erinnert sich an diese Jahre der scheinbar nie enden wollenden Prüfungen.

Wie man diese übersteht? Indem man die Fragebögen mit assoziativem Quatsch füllt und betet, dass es dafür noch einen halben Punkt gibt. Dann kann es allerdings passieren, dass Steine zum Nahrungsmittel der Steinzeit werden und Hitler mit Vornamen Heil heißt.

Nenne drei Hochkulturen: Römer, Ägypter, Imker Neue witzige Schülerantworten und Lehrergeschichten

SPIEGEL ONLINE hat Lehrer dazu aufgerufen, die schönsten Irrungen ihrer Schüler einzusenden. Daraus entstanden ist nun der bereits zweite Band mit den witzigsten Schülerantworten Deutschlands: "Nenne drei Hochkulturen: Römer, Ägypter, Imker" versammelt Absurditäten aus dem Schulalltag und besonders dreiste Ausreden von Schülern und deren Eltern.

