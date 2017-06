Zehn Jahre nach dem Abi Und auf einmal erwachsen

Knapp eine halbe Million Schüler machen derzeit ihr Abitur in Deutschland. Und viele fragen sich: Was soll bloß aus mir werden? So erging es auch Corina, Thomas, Annika und Franziska. Die vier haben 2007 am Peutinger Gymnasium in Ellwangen das Abitur bestanden und dem SPIEGEL damals von ihren Studienwünschen erzählt: Sonderpädagogik, Italienisch, Baugestaltung und Kulturwissenschaften. Sie träumten von großen Städten und rauschenden Studentenpartys.

Vor fünf Jahren haben wir das Quartett zum zweiten Mal getroffen. Die Mittzwanziger zogen das erste Mal Bilanz: Was ist bloß aus mir geworden? Die Antwort: Aus jedem etwas! Nur nicht unbedingt das, was sie sich einst erträumt hatten. Aber jeder hatte einen Weg gefunden, um dem eigentlichen Plan A möglichst nahezukommen. Auch wenn dafür Umwege notwendig waren. Über Kairo oder Memmingen etwa.

Jetzt traf der SPIEGEL die vier erneut. Ihr 30. Geburtstag lauert. Nach der Jobfrage steht für die vier aktuell das Private im Mittelpunkt. Die drei Frauen sind da schon ziemlich weit. Sie sind dort angekommen, wo sie ihr Leben verbringen wollen - alle drei ganz nah der Heimat. Zurück zum Ursprung also. Nur Thomas sitzt in Neapel fest und arbeitet noch daran, sesshaft zu werden und einen festen Job zu bekommen.

Vier Geschichten über das Seinen-Platz-im-Leben-finden. Zehn Jahre nach dem Abitur.

