Vorsätze von Studenten für 2017 "Von morgens bis abends lernen, auch am Wochenende"

Egal, ob man Silvester mag oder nicht, ob man groß feiert oder nicht: Ein Jahreswechsel bringt mit sich, dass man über das vergangene und über das kommende Jahr zumindest kurz nachdenkt. Was war schön, was war mies - und was wünsche ich mir ganz doll fürs neue Jahr?

Wir haben Studenten gefragt, wie 2016 für sie war. Und was sie sich für 2017 vornehmen. Lesen Sie hier die Antworten: