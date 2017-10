Anekdoten aus der Uni "Und dann hat er seinen Namen getanzt"

Im ersten Semester Geschichte war ich so voller Tatendrang, dass ich so viel wie möglich von der Uni mitnehmen wollte – und setzte mich todesmutig in eine Mathe-Vorlesung. Meine Begeisterung hielt nicht lange. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Mathestudenten sofort bemerkten, dass ich keiner von ihnen war. Und nach zwei Minuten wusste ich nicht mehr, worum es eigentlich ging. Mein Schlachtplan für eine möglichst elegante Flucht: gelangweilt und cool den Raum verlassen. Ich schlenderte also zur Tür, drückte den Griff und zog. Einmal. Zweimal. Dreimal. Es wurde still. Ich zog erneut. Die Tür knirschte – und blieb zu. Stille. Ich blickte mich um. Der ganze Raum blickte mich höhnisch an. Sogar der Dozent war nun still und starrte verärgert in meine Richtung. Ich wurde klein, sehr klein. Dann sah ich das Schild „DRÜCKEN“. Ich stolperte nach draußen und schämte mich zutiefst. Ich habe das Gebäude nie mehr betreten und für den Rest des Studiums nur noch meine Vorlesungen besucht.

Robert Wolf