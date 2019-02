Fehlende Weltoffenheit Bund will angehende Lehrer öfter ins Ausland schicken

Wer einige Zeit im Ausland gelebt oder gearbeitet hat, kommt erfahrungsgemäß mit einem gewissen Gefühl zurück: Was in der Heimat passiert, betrachtet er nun aus neuer Perspektive, die Erfahrungen vergessen viele nie.

Auch und gerade Lehrer sollten sie machen, bevor sie vom Studium in den Beruf wechseln - was Unis in Deutschland vor gewaltige Probleme stellt. Bislang sammeln angehende Lehrer im Vergleich zu Studenten anderer Fächer zu wenig Erfahrungen im Ausland, stellt der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fest.

Denn Auslandsaufenthalte sind bislang oft noch kein Bestandteil des Curriculums. Während nach DAAD-Angaben durchschnittlich etwa 30 Prozent der deutschen Studenten für berufspraktische Erfahrungen ins Ausland gehen, sind es etwa bei angehenden Grund- und Hauptschullehrern nur 17 Prozent. Jeder dritte Englisch-, Französisch- oder Spanischlehrer hat während seines Studiums keine Auslandserfahrung gesammelt.

Gemeinsam mit dem Bundesbildungsministerium will der DAAD deswegen künftig mehr Lehramtsstudenten ein Semester oder ein Praktikum in einem anderen Land ermöglichen. Dafür sollen mit Bundesmitteln zusätzliche Stipendien ausgegeben und Kooperationen mit ausländischen Hochschulen gefördert werden - für eine Laufzeit von vier Jahren. Bis 2022 will der Bund insgesamt 23 Millionen Euro investieren.

Aufenthalte stehen nicht im Studienverlaufsplan

"Weltoffenheit, Weltgewandheit und Sprachfertigkeit vermitteln insbesondere Lehrer gut, die selbst Erfahrungen im Ausland gesammelt haben", sagt Bundesbildungsministerin Anja Karlizcek (CDU). "Ein Semester oder Praktikum im Ausland ist eine Bereicherung: für die Studenten selbst, aber auch später vor der Klasse."

Es gehört zur Kernaufgabe angehender Lehrer, Schüler zu weltoffenem Denken und Handeln zu befähigen. Wer ins Ausland geht, soll nicht nur persönlich reifen - er soll auch seine interkulturelle Kompetenz stärken. Dabei geht es auch darum, auf den wachsenden Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund reagieren zu können. Wie soll ein Lehrer diese Schüler verstehen, wenn er selbst das Gefühl nicht kennt, in einem fremden Land klarkommen zu müssen?

"Ich kann mir nicht erklären, warum man erst jetzt auf den Gedanken kommt, Auslandsaufenthalte angehender Lehramtsstudenten stärker zu fördern", sagt Julia Egbers. Sie promoviert am Institut für Pädagogik der Uni in Oldenburg und forscht zu Erfahrungen, die Lehramtsstudenten bei Auslandsaufenthalten machen. "Es ist schon lange so, dass diese Studenten viel seltener ins Ausland gehen als andere."

Dafür gebe es mehrere Gründe, sagt Julia Egbers:

Es gibt kaum Anreize: "Der berufliche Weg von Lehrern ist klar vorgegeben. Sie kommen aus der Schule, gehen zur Uni - und wieder zur Schule." Davon abzuweichen, könne kompliziert werden: Nicht nur den Studenten, auch den Unis selbst sei teilweise unklar, welche im Ausland erbrachten Leistungen in Deutschland wie angerechnet werden könnten. Unsicherheit bestünde besonders bei Prüfungen: "Viele gehen wohl lieber nicht weg, als eine Prüfung zweimal zu machen."

Natürlich könne man auch einfach zu Hause bleiben und sich von dort aus in interkultureller Kompetenz üben, sagt Egbers. Doch Studenten erlebten nur durch Auslandsaufenthalte einen Perspektivwechsel, der theoretisch nicht vermittelt werden könne.

"Wer weg war, kann die Lebensumstände in Deutschland realistischer einschätzen", sagt Egbers. "Einfach mal raus aus dem gemütlichen Kosmos - dass das vielen lange schwer gemacht wurde, ist sehr schade."