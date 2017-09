Uni- und FH-Absolventen Die Zahl der Akademiker steigt und steigt und steigt

In Deutschland gibt es immer mehr Akademiker. Im Prüfungsjahr 2016 beendeten rund 492.000 Menschen erfolgreich ihr Studium an einer deutschen Hochschule. Das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahr, teilte dasStatistische Bundesamt in Wiesbaden mit.

Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort: Die Absolventenzahl steigt seit 2001 kontinuierlich. Zehn Prozent der Absolventen hatten eine ausländische Staatsbürgerschaft.

Zahl der Masterabschlüsse steigt deutlich

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Bachelorabschlüsse um zwei Prozent auf 249.600, die der Masterabschlüsse wuchs sogar um neun Prozent auf nun 124.400 an. Die Anzahl der Lehramtsprüfungen (44.000) und Promotionen (29.300) blieb unverändert.

Einen Rückgang gab es bei den Fachhochschulabschlüssen. Ihre Zahl sank um zwei Prozent auf 9800.

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am beliebtesten

Die meisten Absolventen gibt es in der Fächergruppe