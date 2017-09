Rechte Studentenverbindung Was eine Burschenschaft unter Fortbildung versteht 

Die weißen Kacheln glänzen. In der Nase beißt der Gestank von Urin. Als die schwere Holztür neben dem Kotzbecken aufschwingt, steht ein großer Mann im Rahmen. Cargo-Hose, Schlabberpulli, Vollbart, Typ Hipster. "Und, was treibt Sie hierher?", fragt ihn ein Anzugträger, der sich gerade die Hände wäscht. "Ich komme aus Bremen", sagt der Bärtige, "bin da bei den Identitären aktiv". Ein Oho, der Anzugträger macht das Waschbecken frei. "Sehr schön! Ich bin Anwalt. NPD und so", sagt er.

Es ist ein kurzes Gespräch, das sich an diesem Tag so ähnlich noch wiederholen wird. Hier, im Haus der Braunschweiger Burschenschaft Thuringia, haben sich Anhänger verschiedener rechter Gruppen getroffen.

Burschenschaften haftet der Ruf an, ein Hort für Rechte zu sein - und verschlossen. Doch die Thuringia hat sich und ihr unscheinbares Haus in der Nachbarschaft der Braunschweiger Universitätsbibliothek geöffnet. Womöglich möchte sie auf der Welle mitschwimmen, die Pegida, AfD und Ultrarechte wie die sogenannte "Identitäre Bewegung" nach oben gespült hat. Dazu setzt die Studentenverbindung auf ein bewährtes Mittel: eine Art Fortbildungsveranstaltung.

Die Thuringia nennt es "Deutschlandseminar". Es soll um Heimat, Volk und Vaterland gehen. Heute hat die Burschenschaft unter anderem Georg Immanuel Nagel eingeladen, den ehemaligen Sprecher des Wiener Pegida-Ablegers.

