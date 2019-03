Rund 25 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern sollen in den vergangenen Jahren geflossen sein, um Kindern reicher Eltern Studienplätze an Eliteunis in den USA zu besorgen. Unter den Beschuldigten, gegen die das FBI wegen Korruption ermittelt, sind mehrere Prominente wie die Schauspielerinnen Felicity Huffman und Lori Loughlin.

Schlüsselfigur des Betrugsskandals an der renommierten Yale-Universität ist Rudy Meredith. Das berichtet die "New York Times". Meredith war bis November 2018 Trainer des Frauen-Fußballteams in Yale und hatte dann überraschend seinen Rücktritt erklärt.

Der 51-Jährige hatte sich dem Bericht zufolge im April 2018 in einem Hotel in Boston mit einem Elternpaar getroffen. Er forderte 450.000 Dollar, um im Gegenzug der Tochter einen Studienplatz über das Fußballer-Kontingent in Yale zu besorgen.

Doug Engle/Star-Banner via AP Fußballtrainer Rudy Meredith

2000 Dollar zahlten die Eltern sofort in bar, der Rest sollte auf ein Bankkonto überwiesen werden. Dafür wollte er die Unterlagen so frisieren, dass die Tochter als Sportstudentin in Yale angenommen werden könnte. Doch das FBI, das bereits ermittelte, nahm das Gespräch heimlich auf. Nachdem die Eltern kurz danach weitere 4000 Dollar an den Trainer überwiesen hatten, wurde Rudy Meredith festgenommen.

Der Trainer kooperierte daraufhin mit den Ermittlern - und berichtete von einem Deal, den er im November 2017 mit dem Berater William Singer geschlossen hatte. Singer hatte ihn demnach mit einem Mann bekannt gemacht, dessen Tochter unbedingt an die Yale-Universität sollte. Gemeinsam fälschten sie deren Unterlagen - so dass es so aussah, als sei die angehende Studentin wichtige Spielerin in einer prominenten Vereinsfußballmannschaft in Kalifornien.

Nachdem die junge Frau zugelassen worden war, erhielt Rudy Meredith von Singer 400.000 Dollar als Lohn, heißt es in dem Bericht. Frühere Spielerinnen der Yale-Fußballmannschaft erklärten gegenüber der "New York Times", ihnen seien vereinzelt immer mal wieder Mitspielerinnen aufgefallen, die von der sportlichen Leistung her eigentlich nicht ins Team gehört hätten. Einige dieser Spielerinnen seien aus reichen Familien gewesen - was zu Spekulationen geführt habe, ob deren Eltern möglicherweise Geld im Austausch für begehrte Studienplätze gespendet hätten.

"Affront gegen tief verwurzelte Werte"

In zwei Fällen habe ein Trainer in Yale gefälschte Sportatteste in einem Bewerbungsverfahren ausgestellt, bestätigte die Universität am Freitag in einer Erklärung. Eine der Bewerberinnen sei angenommen, die andere abgelehnt worden, so Uni-Präsident Peter Salovey: "Diese kriminellen Handlungen sind ein Affront gegen die tief verwurzelten Werte unserer Gemeinschaft, wie Fairness und Ehrlichkeit."

Vermittler William Singer soll insgesamt 25 Millionen Dollar dafür kassiert haben, dass er die Ergebnisse von Prüfungen und Einstufungstests fälschte oder dafür sorgte, dass Studienbewerber als besonders gute Athleten eingestuft worden - obwohl sie ihre angeblich ausgeübte Sportart gar nicht oder nur wesentlich schlechter beherrschten als angegeben. Außer Yale sollen auch mehrere andere Eliteunis in den USA betroffen sein.

Wenn Studienbewerber in Yale ihre Bewerbungen unterschreiben, so Präsident Peter Salovey, bestätigten sie, dass der Inhalt wahr und vollständig sei. "Obwohl ich mich nicht zu bestimmten Disziplinarmaßnahmen in Bezug auf einzelne Studierende äußere, ist es unsere langjährige Praxis, die Zulassung von Studenten aufzuheben, die ihre College-Bewerbungen gefälscht haben."

Die vermeintliche Fußballerin dürfte ihren Studienplatz demnach bald verlieren.