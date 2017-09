Seminar zu US-Popdiva Mit Beyoncé die Welt verstehen

Erik Steinskog ist nicht nur ein großer Fan von Pop-Diva Beyoncé, sondern auch Professor für Kunst und Kultur an der Universität von Kopenhagen. Auf der Homepage der Uni zeigt sich Steinskog in Baseballjacke und Hipsterbart. Nun bietet der Professor einen Kurs zu seinem Idol an: "Beyoncé, Gender and Race" soll das Seminar heißen.

"Wir werden ihre Lieder und Musikvideos analysieren", sagte Steinskog laut BBC dem dänischen Sender TV2. Der Fokus liege dabei auf den Themen Gender, Sexualität und Ethnie. Die Studenten sollen sich mit den Texten, Videos und Auftritten der Sängerin auseinandersetzen. "Ein Ziel des Seminars ist es, schwarzen Feminismus vorzustellen, über den in Skandinavien nicht viel bekannt ist", sagte Steinskog.

Die Studenten der Kopenhagener Uni scheint das Thema zu begeistern: Zum Kurs haben sich so viele Interessierte angemeldet, dass Steinskog das Seminar in einen größeren Raum verlegen musste. Bei mehr als 75 Teilnehmern ist nun allerdings Schluss.

"Beyoncé ist wichtig, wenn man die Welt verstehen will, in der wir leben", sagte Steinskog weiter. Sie sei eine kontroverse Feministin und zeige uns, was es bedeute feministisch zu sein. Bereits vor drei Jahren gab es an der Rutgers University im US-Bundesstaat New Jersey ein Seminar zu der Sängerin.