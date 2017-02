Uni-Projekt mit Papa Und plötzlich macht Chemie Spaß

Das kleine Mädchen mit den roten Haarspangen hält sich die Nase zu. Dabei hat ihr Vater den Behälter mit dem Aceton noch gar nicht aufgeschraubt. "Puh, Papa, vorsichtig", sagt Lea Feinermann, zehn, und ruckelt ihren Augenschutz zurecht. Der IT-Spezialist beginnt zu drehen.

Freitagnachmittag an der Ruhr-Universität in Bochum: Auf dem Labortisch liegt eine zersägte Blechdose. Da war Kakao drin, der, wenn man oben den Deckel drückt, von selbst warm wird. Aber warum tut er das? Was Vater und Tochter schon herausgefunden haben: Unter dem Kakao befindet sich, natürlich separat, eine Schicht weißen Pulvers - das ist Kalziumoxid. Und noch weiter unten, getrennt durch Alufolie, gluckert eine gelbliche Flüssigkeit. Kommen Pulver und Flüssigkeit zusammen, werden sie heiß, richtig heiß. Doch was für eine Flüssigkeit ist das? An der Stelle kommt das Aceton ins Spiel.

"Kinder erleben Chemie mit ihren Eltern", kurz: KEMIE. So heißt das Projekt, das sich die Chemiedidaktik-Professorin Katrin Sommer ausgedacht hat. Bildungsforscher haben nachgewiesen, dass Grundschulkinder eine hohe Motivation mitbringen, sich mit Naturwissenschaften zu beschäftigen - unabhängig von ihren schulischen Leistungen. Allerdings weiß die Wissenschaft auch, dass sich Kinder langfristig vor allem für das interessieren, was ihre Eltern interessiert. Das bedeutet für ein schon bei vielen Eltern unbeliebtes Fach wie Chemie: Will man die Kinder bei der Stange halten, muss man ihre Eltern mit begeistern - und zwar frühzeitig.

Jan-Martin Wiarda Die teilnehmenden Kinder gehen in die 3. bis 6. Klasse.

Jeweils neun Monate gehen die KEMIE-Kurse. Einmal im Monat kommt Lea mit ihrem Vater in das Labor weit hinten im Betongewirr der Uni, um, wie Sommer es ausdrückt, "mit den Augen eines Forschers zu sehen". Wobei: Eigentlich kommen Lea, ihr Vater und die 95 anderen Eltern-Kind-Paare einfach, weil es ihnen Spaß macht.

"Papa, lass mich mal", sagt Lea augenrollend, nimmt ihm den Acetonbehälter aus der Hand und kippt etwas von der Lösung auf das Häufchen Kupfersulfat in der Petrischale. Den Geruch hat sie vergessen, während sie beobachtet, wie sich das Kupfersulfat durch das Aceton blau färbt.

Zwei Tischreihen weiter gerät Jakob, neun, in Stress. Nicht, weil so viel passiert, sondern weil gar nichts passiert. Alle 15 Sekunden soll er die Temperatur messen, nachdem sein Vater das Kalziumoxid und "das andere Zeugs", wie Jakob es nennt, zusammengekippt hat. Immer wieder steckt er den Messfühler in die Pampe, doch die Werte ändern sich kaum. 29 Grad, 30, 34. "Die da drüben sind schon bei 39 Grad!" ruft Jakob. "Und wir schon bei 69!" schreit ein Mädchen. "Reib mal am Glas", sagt Jakob zu seinem Vater. Doktorand Bert Schlüter steht daneben und zuckt bedauernd mit den Achseln. "Manchmal klappt der Versuch nicht, wenn die Dose alt ist."

"Wir erreichen die Richtigen"

Schlüter ist 26 und promoviert bei Katrin Sommer. Er leitet das Projekt in fünfter Generation: Immer ein Doktorand ist verantwortlich für das Team von Lehramtsstudenten, die den Eltern und Kindern bei ihren Versuchen zur Seite stehen. Zwischen den Versuchsphasen steht er an der Tafel, umringt von einer Traube kleiner Menschen in weißen Kitteln, und lässt sich den Aufbau der Kakaodose erklären. Dann fragt Schlüter, ob alle wissen, was eine "Eigenschaft" sei. Als einige Kinder den Kopf schütteln, sagt er: "Ich bin 1,75 Meter groß, habe wenige blonde Haare und soll hin und wieder ganz lustig sein."

Jan-Martin Wiarda Jakob und sein Vater sind nicht glücklich mit ihren Messergebnissen. Einmal im Monat kommen sie in die Uni.

Da müssen sie kichern angesichts von Schlüters Glatze. Nebenbei haben sie kapiert, was er meint, und rufen ihm die Eigenschaften der unbekannten Flüssigkeit zu: gelb, durchsichtig, und irgendwie, finden einige, dufte sie nach Zitrone.

Alles sehr nett, aber machen bei KEMIE nicht vor allem Kinder mit, die es nicht nötig haben? Jakobs Vater etwa arbeitet für eine Chemiefirma. Nein, sagt Sommer und verweist auf ihre Auswertungen: "Wir erreichen die Richtigen." Allerdings steht da auch, dass 58 Prozent der Eltern studiert und 37 Prozent einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben.

Vergangenes Jahr hat KEMIE den Hauptpreis der Stiftung Polytechnische Gesellschaft erhalten, eine der höchstdotierten Auszeichnungen im Bildungsbereich. Nicht nur die Kinder und Eltern profitieren, sondern auch die Wissenschaft: Bert Schlüter promoviert über das Projekt, so wie seine vier Vorgänger es auch getan haben. So nimmt das Wissen über die Eltern-Kind-Beziehungen beim Lernen weiter zu.

Apropos: Lea Feinermann ist am Ende doch ganz zufrieden mit der Performance ihres Vaters. Zwar war das mit der Blaufärbung ein Reinfall, denn eine Blaufärbung deutet auf Wasser hin, und die Acetonlösung sollte wasserfrei sein. Doch, wie Bert Schlüter erklärte, "da haben wohl schon ein paar andere Eltern-Kind-Paare herumgepantscht."

Als die beiden den Versuch mit Wasser wiederholen, signalisiert ihnen das satte Blau: Alles klar. Oder, wie Bert Schlüter es später formuliert: "Bringt man Wasser zusammen mit dem Kalziumoxid, folgt die exotherme Reaktion zu Kalziumhydroxid." Und die 15 Kinder im Raum wissen genau, wovon er spricht.