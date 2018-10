Diskriminiert die älteste Hochschule der Vereinigten Staaten asiatische Bewerber? In Boston beginnt am Montag ein Gerichtsverfahren, das richtungsweisend für die USA werden könnte. Die Vereinigung "Students for Fair Admissions" ("Studenten für faire Zulassung") hat die Eliteuniversität Harvard verklagt.

Der Hauptvorwurf: Asiatinnen und Asiaten, die sich durch herausragende Leistungen auszeichnen, werden in weicheren Bewertungskategorien zur Persönlichkeit systematisch benachteiligt. Die Klage war schon 2014 eingereicht worden. Im Lauf des Prozesses musste Harvard die eigentlich geheimen Beurteilungen der Bewerberinnen und Bewerber offenlegen.

Laut "Students for Fair Admissions" gehe aus den Daten hervor, dass Herkunft und Hautfarbe nicht nur wichtige, sondern entscheidende Faktoren bei der Studienzulassung seien. "Bei einem asiatischem Bewerber, der aufgrund seiner Noten eine Chance von 25 Prozent hat, angenommen zu werden, würde diese Chance auf 35 Prozent steigen, wenn er weiß wäre", zitiert ein CNN-Bericht aus der Klagebegründung. "Wäre er Latino, läge die Chance bei 75 Prozent, wäre er Afroamerikaner sogar bei 95 Prozent."

Affirmative Action soll Minderheiten schützen

Die Harvard-Verantwortlichen weisen diese Vorwürfe kategorisch zurück. Aus ihrer Sicht handelt es sich um eine Fehlinterpretation der ausgewerteten Beurteilungen. Gleichzeitig räumen sie ein, dass Herkunft und Abstammung zu den vielen Faktoren bei der Bewertung von Bewerberinnen und Bewerbern gehören. Das ist im Rahmen der sogenannten positiven Diskriminierung zulässig.

1978 hatte der Supreme Court in einem Grundsatzurteil Quotenregelungen bei der Studienzulassung untersagt, aber Hautfarbe und Herkunft als Kriterium zur Beurteilung von Bewerbern genehmigt. Durch die Affirmative Action soll sichergestellt werden, dass Minderheiten leichter Zugang zu höherer Bildung haben.

Hinter "Students for Fair Admissions" steckt der konservative Rechtsstratege Edward Blum, der schon lange versucht, die Affirmative Action zu kippen. Vor Harvard hatte Blum die University of Texas verklagt, weil sie angebliche weiße Studentinnen und Studenten benachteiligen soll. In dem Prozess ging es um die Studentin Abigail Fisher, der 2008 die Zulassung zum Studium verweigert worden war. Nach einem jahrelangen Prozess hatte der Supreme Court ihre Klage 2016 abgewiesen.

Wird Kavanaugh zum entscheidenden Faktor?

Sollte der aktuelle Prozess auch vor dem obersten US-Gericht landen, wovon beide Seiten ausgehen, rechnet sich Blum bessere Chancen aus. Der Grund dafür sind die von Donald Trump benannten konservativen Richter Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh, dessen Nominierung wegen der gegen ihn erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe heftig umstritten war.

Die entscheidende Stimme im Prozess 2016 war die von Richter Anthony Kennedy, der gerade durch Kavanaugh ersetzt wurde. Wie wichtig die Benennung Kavanaughs für den US-Präsidenten ist, könnte sich an diesem Fall zeigen. Die Trump-Administration hatte der Affirmative Action schon im vergangenen Jahr den Kampf angesagt.

Sollte es tatsächlich zu einer neuen Grundsatzentscheidung kommen, die dem Urteil von 1978 widerspricht, hätte das nicht nur Auswirkungen auf Harvard, sondern auf alle US-Universitäten. Das könnte asiatischen Studierenden helfen - anderen ethnischen Minderheiten aber den Zugang zu höherer Bildung erschweren.