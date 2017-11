Mensa in Göttingen Studentenwerk hängt anzügliche Bilder ab

In Göttingen ist ein Streit darüber entbrannt, wie weit Kunst gehen darf. Seit mehr als zwei Wochen hingen in der Zentralmensa der Studentenstadt Bilder, auf denen nackte Brüste zu sehen waren, ein Po und Albert Einstein mit Schweineohren. Die Ausstellung mit dem Titel "Geschmackssache" der Künstlergruppe KomiTee mit 45 Bildern waren eigentlich als Satire gedacht - doch so kam sie offenbar bei den wenigsten an.

Kritiker monierten, die Bilder seien sexistisch. Auf einer Zeichnung ist beispielsweise eine Frau zu sehen, die gerade ihr Oberteil auszieht. Ihre Brüste sind unter dem Shirt deutlich zu erkennen. Unterschrieben ist das Bild mit "Höhe Punkte".

Die Jüdische Gemeinde kritisiert zudem das Titelbild der Ausstellung, das Einstein mit Schweineohren zeigt, als antisemitisch. Es entstehe das Bild einer "Judensau", heißt es in einem Brief der jüdischen Gemeinde an die Universität. Nun hat sich das Studentenwerk dazu entschieden, die Werke abzuhängen.

Um den Streit zu entschärfen, hatte das Kulturbüro zuvor eine Stellungnahme der Künstlerin Marion Vina neben den Werken angebracht. Von ihr sind die Werke mit den nackten Körperteilen. Vina selbst bezeichnet ihre Bilder als nicht sexistisch, sondern als Versuch nach der "MeToo-Debatte" wieder "zurück zu einer normalen Sexualität und Erotik zu kommen".

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) moniert dagegen: "Wir haben uns gleich zu Beginn der Forderung der Gleichstellungsbeauftragten angeschlossen, die Bilder abnehmen zu lassen." Man sei enttäuscht davon, dass das Studentenwerk die Bilder als nicht-sexistisch bezeichnete.

In einem offenen Brief kritisiert auch die Studentengruppe Wohnrauminitiative das Studentenwerk. Die Ausstellung sei von vielen als sexistisch wahrgenommen worden, so die Studierenden. Die Beteuerung, die Bilder seien weder sexistisch noch antisemitisch gemeint, bedeute nicht, dass dies auch zutreffe. Die Studierenden werfen dem Studentenwerk Selbstgefälligkeit vor.

Bei der Gleichstellungsbeauftragten gingen weitere Beschwerden ein. Diese forderte schließlich, die Ausstellung zu beenden.