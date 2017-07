Umfrage auf SPIEGEL ONLINE Was hat dich bloß so politisiert?

FDP-Chef Christian Lindner versucht es im Unterhemd und mit Schwarz-Weiß-Clips. Martin Schulz wurde zum SPD-Meme gehypt und die CDU hat ihrer Jugendorganisation in der Wahlkampfzentrale gleich eine halbe Etage in hipper Start-Up-Optik spendiert.

Klar, gerade jetzt im Bundestagswahlkampf bemühen sich Politiker um junge Wähler. Sie besuchen Schulen und Jugendclubs, laden zu Kongressen ein und lassen bunte Plakate kleben. Dabei ist der Bundestag ein Parlament der Silberhäupter: 49,7 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der Abgeordneten. Junge Politiker und Politikerinnen sind in Berlin eher die Ausnahme. Da wirkt das Werben um die Erststimme oft verkrampft.

Interessieren sich junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren überhaupt noch für Politik? Und wie treffen sie ihre Wahlentscheidung? Welche Rolle spielen Medien? Und sind Eltern noch eine Orientierung oder doch lieber Facebook? Wer und was beeinflusst wirklich? Das wollen wir wissen.

Deshalb starten DER SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE eine Umfrage mit unserem Kooperationspartner, dem Online-Meinungsforschungsinstitut Civey, in Echtzeit, für jeden Nutzer zugänglich und mit repräsentativen Ergebnissen (Welche Methodik dahinter steckt, kannst du unten in diesem Artikel nachlesen).

Und los geht's.

1. Ganz direkt: Politik? Ist das dein Ding?

2. Kommt da überhaupt etwas an?

3. Was ist dir wichtig?

4. Was hat dich bloß so politisiert?

5. Merkel vs. Schulz

Was ist das Besondere an der Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen Verfahren. Zuerst werden alle Umfragen in einem Netzwerk aus mehr als 5000 Websites ausgespielt ("Riversampling"). Online kann jeder an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, unter anderem nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse nach weiteren Faktoren und Wertehaltungen gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 5000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass viele unterschiedliche Nutzer erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was passiert mit meinen Daten?

Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Sie dienen allein dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden.

Wer steckt hinter Civey?