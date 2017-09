Bundestagswahl 2017 Was die Parteien den Jungwählern versprechen

Klar, Angela Merkel besucht die Gamescon, die Kanzlerin und Herausforderer Martin Schulz stellen sich den Fragen von YouTubern: Um Termine mit jungen Leuten kommt kein Wahlkämpfer herum. Aber viel Platz ist im Wahlkampf nicht für sie.

Meist reden mehr oder weniger alte Leute vor mehr oder weniger alten Wählern über mehr oder weniger alte Themen. Alle vier Jahre wieder. Rente, Steuern, möglichst wenig Veränderung.

Kein Wunder, dass immer weniger Jungwähler ihre Stimme abgeben, bei der letzten Bundestagswahl waren es noch 64 Prozent. Dabei müsste der Wahlkampf gar nicht so gestrig sein. Er könnte sich durchaus um die Zukunft drehen, denn in ihren Wahlprogrammen befassen sich die Parteien damit: Uni, Schule, Ausbildung - sogar E-Sports kommt vor.

SPIEGEL ONLINE hat sich in den Wahlprogrammen auf die Suche gemacht - bei den Parteien, die jetzt im Bundestag vertreten sind oder laut Umfragen in den nächsten einziehen könnten. Öffnen Sie die Themenbereiche und klicken auf die Wahlversprechen - so erfahren Sie, welche Partei sie macht.

Ausbildung

DPA

Schluss mit Schulgeld für Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und weitere Heilberufe

CDU/CSU, SPD

Es soll eine Mindestausbildungsvergütung geben.

SPD, Grüne

Mehr Jugendberufsagenturen

SPD

Förderung von Freiwilligendiensten wie FJS

AfD, Grüne

Bessere Qualität der Ausbildung

SPD

Keine Gebühren mehr für Techniker-, Meister- und Fachwirtkurse

SPD

Schule

Getty Images

Gymnasium als eigenständige Schulform erhalten

CDU/CSU, AfD

Rechtsanspruch auf Betreuung im Grundschulalter

CDU/CSU, SPD

Schulen sollen ein positives Bild von Ehe und Elternschaft vermitteln.

AfD

Gesamt- und Gemeinschaftsschulen ausbauen

Grüne

Der Bund soll direkt in Schulen und Kitas investieren können.

SPD, Grüne, Die Linke

Mehr Ganztagsschulen

SPD

Rechtsanspruch auf kostenlose Ganztagsbetreuung

Die Linke

Gender-Ideologie raus aus den Schulen

AfD

Digitales

DPA

Bessere Ausrüstung von Schulen mit digitaler Technik

CDU/CSU, SPD, Grüne

Social-Media-Unterricht an Schulen

CDU/CSU, SPD

Entwicklung von Computerspielen fördern

CDU/CSU

Keinerlei Beschränkung und Zensur des Internets

AfD

Unterstützung für E-Sport

CDU/CSU

Flächendeckender Ausbau von Glasfasernetzen

CDU/CSU, AfD, Grüne

Studium

DPA

Landarztregelung für Medizin-Studienplätze

CDU/CSU

Der Meisterbrief befähigt zum Masterstudium.

SPD

Keine Mittel mehr für Gender-Professuren

AfD

Mehr Master-Studienplätze

SPD

Zurück zu Diplom- und Magisterstudiengängen

AfD

Studiengebühren sind okay.

FDP

Bafög

DPA

Mehr Bafög für Schüler und Studenten

SPD, CDU/CSU

Bafög nicht zurückzahlen müssen

Grüne

Bafög-Erlass für Studenten und Azubis, die Eltern werden

AfD

Bafög künftig regelmäßig und automatisch erhöhen

Grüne

Bafög-Bezug unabhängig vom Elterneinkommen

FDP, Die Linke

Mehr Förderung für studentische Eltern

CDU

Lebensentwürfe

Getty Images

Respekt für unterschiedliche Formen des Zusammenlebens

CDU/CSU

Ehe und traditionelle Familie mit Kindern bewahren und stärken

AfD

Alle Lebensentwürfe, sexuellen Orientierungen, geschlechtlichen und ethnischen Identitäten sollen gleichwertig sein.

Die Linke

Familie ist da, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen

Grüne

Familienpolitik soll sich am Bild der Familie aus Vater, Mutter und Kindern orientieren.

AfD

Mehr Rechte für Regenbogenfamilien

FDP

Job

Getty Images

Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit

CDU/CSU, SPD, Grüne

30-Stunden-Woche für alle

Die Linke

Einfachere Rückkehr in den Job nach der Kinderpause

AfD

Langzeitarbeitskonto für Pausen im Berufsleben

FDP, SPD

Schluss mit der sachgrundlosen Befristung

SPD

Gleicher Lohn für Leiharbeiter

Grüne, CDU/CSU, SPD, Die Linke

Schluss mit allen Befristungen

Die Linke

Höherer Lohn für Pflegeberufe

FDP, Grüne

Gender-Gerechtigkeit

Getty Images d

Entgelttransparenz-Gesetz prüfen

CDU/CSU

Mindestens 40 Prozent Frauen in der Wissenschaft

SPD

Keine Mittel mehr für "Gender-Forschung"

AfD

Mehr Rechte für die Queer-Community

Die Linke, Grüne

Gleiche Bezahlung von Männern und Frauen per Gesetz

Die Linke

Elterngeld für bis zu zwei Jahre

Grüne

Sonst so

Getty Images

Kinderrechte ins Grundgesetz

CDU/CSU, SPD

Wehrpflicht wieder einführen

AfD

Mehr Kindergeld

CDU/CSU, Die Linke

Mehr Radschnellwege

CDU/CSU, Grüne

Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre absenken

AfD

Ein "Jugend-Check" für politische Maßnahmen

SPD

Wahlalter auf 16 senken

SPD, Grüne

Ehe-Start-Kredit mit Teilerlassen pro Kind

AfD

Keine schärferen Hartz-IV-Sanktionen mehr für unter 25-Jährige

SPD

Kostenloser öffentlicher Nahverkehr

Die Linke

Und hier finden Sie die Wahlprogramme detailliert zum Nachlesen.