Jungwähler Diese Grafiken zeigen, warum ihr wählen müsst!

Die Zukunft spielt im Wahlkampf keine Rolle. Bildung, Klimawandel, Integration? Fehlanzeige. Jetzt in der heißen Phase geht es sogar ganz ohne Inhalt: "Erfolgreich für Deutschland", "Wir für Martin". Kein Wunder, denn am leichtesten lässt es sich für die Parteien bei den Alten punkten. Sie sind einfach so viele. Dieses Mal bilden Menschen ab 70 Jahren mit 20,7 Prozent laut Bundeswahlleiter die größte Wählergruppe.

Die jungen Wähler können nur eins tun: Kreuzchen machen. Warum es auf jede einzelne ihrer Stimmen ankommt, zeigen die folgenden Grafiken eindringlich.

SPIEGEL ONLINE

Und wer noch nicht weiß, was er wählen soll, kann sich mit dem Wahl-o-Mat Anregung holen.