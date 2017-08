US-Unis nach Charlottesville Die Grenzen der Freiheit

"Das ist KEINE schwere Entscheidung und man muss NICHT darüber nachdenken", finden mehr als 30.000 Internetnutzer. Sie fordern die Universität von Nevada in einer Petition dazu auf, einen ihrer Studenten rauszuwerfen.

Er heißt Peter Cvjetanovic, studiert und arbeitet an der Uni und war am Wochenende auf der rechten Demo in Charlottesville, die in Gewalt versank. Die Ausschreitungen dort haben eine ohnehin akute Debatte an US-Hochschulen weiter befeuert.

Es geht um die Frage, wie viel die Meinungsfreiheit auf dem Campus zählt, wenn sich Ansichten gegen die eigenen Werte richten. Und anders als von den Unterzeichnern der Petition postuliert, hängen daran sehr schwere, komplexe Entscheidungen.

Der Präsident der Universität von Nevada, Marc Johnson, hat über den Fall Cvjetanovic viel nachgedacht, zumindest schreibt er das in einer Mitteilung. Die Hochschule lehne "unmissverständlich" die Positionen und die Ideologie ab, die bei dem Aufmarsch in Charlottesville deutlich geworden seien.

This community will not be divided by hateful language and violence. To read @unevadareno official statement https://t.co/xHsnuCoge7 — Univ. of Nevada Reno (@unevadareno) 13. August 2017

Doch die Diskussion mit Strafverfolgern, den eigenen Anwälten und Hochschulmitarbeitern habe ergeben: "Es gibt keinen verfassungsrechtlichen oder juristischen Grund, ihn von unserer Universität zu verweisen oder seinen Arbeitsvertrag zu beenden."

Geschichts- und Politikstudent Cvjetanovic, 20, sagt selbst, er lehne Gewalt ab. "Ich liebe meine Kultur und ich werde für sie kämpfen, aber nicht auf gewalttätige Art", zitierte ihn die Zeitung "Reno Gazette-Journal".

Dem Sender KTVN-TV sagte der 20-Jährige, er sei nicht der "wütende Rassist", den viele nun in ihm sähen. "Weiße Nationalisten sind nicht alle hasserfüllt. Wir wollen nur erhalten, was wir haben."

Dass Menschen rund um den Globus in Cvjetanovic einen "wütenden Rassisten" sehen, liegt an dem Twitter-Account @YesYoureRacist. Der hatte Cvjetanovic mit Foto und seinem vollen Namen an den moralisch fragwürdigen Internetpranger gestellt, so wie andere tatsächliche und vermeintliche Teilnehmer der Demo.

Darunter war auch James Allsup, Student an der Washington State University, der auf der Rally als Neonazi-Unterstützer auftrat. Er schrieb hinterher auf Twitter, die Demo sei von "weniger als 30 Idioten mit Naziflaggen gekapert" worden und die Medien hätten daraufhin alle Teilnehmer als rechtsextrem diskreditiert.

Nichtsdestotrotz ist Allsup inzwischen von seinem Posten als Präsident der Studentenvereinigung College Republicans an seiner Uni zurückgetreten. Er habe das ohnehin geplant, teilte er mit.

Earlier today I notified the WSU CR board I would expedite the pres. transition process which was already in thr works. — James☝️Allsup (@realJamesAllsup) 14. August 2017

Die nationale Vertretung der republikanischen Studenten, das College Republican National Committee, hatte die "abscheulichen, rassistischen und feigen Taten" in Charlottesville verurteilt und studentische Befürworter des weißen Nationalismus und der Überlegenheit bestimmter Rassen zum Rücktritt aufgefordert, falls sie Führungsposten innehätten.

Vielerorts wird an US-Hochschulen derzeit heftig darum gerungen, wie man mit extremen Positionen umgehen soll. Die renommierte University of California in Berkeley hatte im Februar einen Auftritt des rechtspopulistischen Bloggers Milo Yiannopoulos abgesagt, als die Proteste dagegen eskalierten. US-Präsident Donald Trump hatte ihr daraufhin vorgeworfen, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, und mit der Kürzung von Bundesmitteln gedroht.

Trotzdem geht die Texas A&M University nun einen ähnlichen Schritt: Sie sagte eine für September geplante rechte Demo und eine Rede des bekannten Rechtsaktivisten Richard Spencer ab, "aus Sicherheitsbedenken".

Ein Statement von Studentenschaften an mehr als 50 US-Hochschulen zeigt, wie angespannt die Stimmung ist - zumal gewalttätige Zusammenstöße in Charlottesville auch auf dem Gelände der dortigen Uni stattfanden. "Was einen Campus berührt, berührt uns alle", heißt es in dem Schreiben. Der Campus einer Hochschule dürfe kein Ort für Gewalt, Hass und Rassismus sein.