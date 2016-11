Studentenproteste gegen Trump "Die Uni hat uns Therapiesitzungen angeboten"

Lino, 25, studiert Medizin an der University of Texas in Houston, Texas



"An dem Krebsforschungsinstitut, an dem ich arbeite, geht die klinische Arbeit auch nach der Wahl unbeeindruckt weiter. Es ist auch kein typisch studentisches Umfeld. An der University of Houston gab es anscheinend Proteste, an der näher gelegenen Rice University jedoch nicht. Ich kann also nicht sagen, dass ich es als große Sache wahrgenommen hätte. Ich werde auch nicht mitprotestieren. Ich bin hier wegen der weltweit führenden Forschung, nicht, um als Gast eines Landes den Einwohnern zu sagen, wen sie als ihren Präsidenten zu wählen haben.



Erstaunt haben mich die vielen Reaktionen meiner deutschen Freunde auf Facebook, die dort - im Gegensatz zu den Amerikanern - alle ihr großes Entsetzen über Trumps Erfolg ausdrückten. Bei Wahlen in Deutschland habe ich noch nie erlebt, dass so viele das Bedürfnis hatten, ihre politische Meinung offen in den sozialen Netzwerken zu artikulieren. Vermutlich, weil es bei deutschen Wahlen niemals ein so klares Stimmungsbild geben würde.



Die Erklärung, dass es nur die alten, weißen Männer waren, die Trump gewählt haben, ist dabei jedoch nicht ausreichend. Hier ist mehr passiert. Trump konnte auch viele Wähler unter den Frauen, Afroamerikanern und Hispanics gewinnen. Gruppen, die er eigentlich diskriminiert hat. Warum das so ist, gilt es nun bis ins Detail zu analysieren, um sowohl in den USA als auch in Europa daraus zu lernen."