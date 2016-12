Klage gegen Uni Oxford "Der Kurs war erbärmlich schlecht"

Hätte, hätte, Fahrradkette. Was hätten wir nicht alles werden können, wenn es auf der Schule oder an der Uni anders gelaufen wäre? Es gibt wohl viele Menschen, die sich mit solchen Fragen plagen. Dass sich allerdings auch Gerichte damit beschäftigen müssen, kommt selten vor.

So einen Fall gibt es jetzt in England. Faiz Siddiqui, 38, klagt gegen die Universität von Oxford: Die Betreuung durch seinen Dozenten sei bei seinem Abschluss vor 16 Jahren so schlecht gewesen, dass ihm eine anschließende große Karriere nicht möglich gewesen sei. Der Streitwert beträgt eine Million Pfund.

Laut einem Bericht im englischen "Guardian" sei der Kurs über Indien als britische Kolonie so "erbärmlich schlecht" und derart "langweilig" gewesen, dass Siddiqui deshalb eine schwache Note bekommen habe. Das habe den Durchschnitt seines Abschlusses nach unten gezogen. Damit, so sein Anwalt Roger Mallalieu, habe er keine Chance mehr gehabt, "ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt zu werden".

Siddiqui ist nur Solicitor, also im britischen Rechtswesen ein ausgebildeter Anwalt für kleinere Fälle und niedrigere Instanzen, im Gegensatz zum studierten Barrister. Siddiqui macht nicht nur Einnahmeausfälle geltend. Er leide auch an Depressionen und Schlaflosigkeit, die er laut einem Bericht der "Sunday Times" auf seinen nur mittelprächtigen Studienabschluss im Jahr 2000 zurückführt. Eine Situation, die zu häufigen Jobwechseln führe und sich so noch selbst verstärke.

Mehr Indizien für schlechte Lehre

Niemand weiß tatsächlich, was aus ihm geworden wäre, wenn er besser abgeschnitten hätte. Wie kann es also sein, dass er damit ernsthaft vor Gericht zieht?

Tatsächlich ist in jener Zeit am Brasenose College, Siddiquis College in Oxford, einiges schiefgelaufen: Vier der sieben Experten für dieses Teilgebiet der Geschichtswissenschaften waren damals gleichzeitig im Sabbatical. Das gesteht auch die Uni ein.

Deshalb habe der Kursleiter, David Washbrook, unter sehr hohem Druck gestanden, argumentiert nun Siddiqui. Unter diesen Umständen habe er seine Studenten nicht so betreuen können, wie er es sonst tut.

Als Beleg führt sein Anwalt an, dass von den 15 Studenten, die unter denselben Bedingungen studierten wie sein Mandant, ganze 13 in diesem Kurs ihre schlechteste Note erhalten hätten. "Das ist eine statistische Abweichung, die unser Argument stützt", so Mallalieu. "Der Lehrstandard war objektiv inakzeptabel."

Die Uni weist alle Vorwürfe von sich. Trotz der vielen Sabbaticals sei die Lehrqualität, die Oxford-Studenten teuer bezahlen, immer gewährleistet gewesen. Die Leitung der Hochschule fürchtet wie viele andere im Land, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen werden könnte. Das ist nicht abwegig. Mallalieu sagte schon, dass auch viele andere Studenten Grund zu ähnlichen Klagen hätten.