Uni-Chefs erzählen "Trumps Einfluss auf unsere Freiheit ist begrenzt"

Philip Altbach, 76, Gründungsdirektor des Center for International Higher Education am Boston College, heute offiziell pensioniert:



Was bedroht die akademische Freiheit an Ihrer Hochschule?

Wir sind eine private Hochschule, deswegen trifft es uns kaum, wenn Donald Trumps Regierung weniger Geld für Forschung ausgibt, an die sie nicht glaubt, zum Beispiel zum Klimawandel. Wir leben zudem in einem liberalen Bundesstaat und Trumps Einfluss auf unsere akademische Freiheit dort ist recht begrenzt.



Wir diskutieren oft über diese Freiheit, wenn Vertreter der Altright-Bewegung oder andere rechte Redner an unserer Hochschule auftreten wollen. Doch was die Freiheit angeht, bin ich ein Absolutist: Sie sollen sprechen dürfen. Es muss ja niemand zuhören.



Welches Buch empfehlen Sie Ihren Studenten?

"Das Kapital im 21. Jahrhundert" von Thomas Piketty, das ist wichtig, um die Krise in den USA zu verstehen.



Was würden Sie anders machen, wenn Sie noch mal studieren könnten?

Ich habe in den Sechzigerjahren studiert und war sehr aktiv in der Studentenbewegung gegen den Vietnamkrieg. Das war wichtig für mich und ich würde es wieder so machen. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert, weil ich an einen Wandel geglaubt habe. Heute sind die allermeisten Studenten gegen Trump, aber sie sind nicht mehr so politisch aktiv, das empfinde ich als schlecht.