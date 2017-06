Eliteuni Harvard Was lernt man in einem "Game of Thrones"-Seminar, Frau Kirakosian?

Zur Person Katherine Travers Racha Kirakosian, geboren 1986, studierte Deutsche Philologie und Mittlere und Neuere Geschichte in Göttingen sowie Kunstgeschichte und Digitale Geisteswissenschaften an der École des chartes in Paris. Später wurde sie an der Universität Oxford promoviert. Sie forscht u.a. zur mittelalterlichem deutschen Mystik, zu weiblichen Heiligen und zum mittelalterlichen Recht. In Harvard arbeitet sie als Assistenzprofessorin für Altgermanistik und Religionsgeschichte.

SPIEGEL ONLINE: Frau Kirakosian, wie ist Ihnen die Idee zu einem Seminar über die Serie "Game of Thrones" gekommen?

Kirakosian: Vor vier Jahren wiesen mich meine Studenten in Oxford auf die Serie hin: In ihren Augen spiegelte "Game of Thrones" vieles von dem wider, was wir im Unterricht behandelten. Mir wurde bewusst, dass die heutigen Assoziationen mit dem Mittelalter von der TV- und zum Teil auch Computerspielindustrie beeinflusst werden. Das geht aber an der akademischen Beschäftigung mit dem Thema vorbei.

SPIEGEL ONLINE: Und worum geht es jetzt genau in Ihrem Seminar?

Kirakosian: Wir wollen das weitverbreitete Bild vom dunklen Mittelalter hinterfragen. Was fasziniert uns an der fantastischen Welt? Warum denken wir bei "Game of Thrones" an das Mittelalter und weniger an die Antike, obwohl viele Elemente aus der Serie aus der Antike entnommen sind? Ich denke da zum Beispiel an den Hadrianswall, der ganz deutlich als Vorbild für die Eismauer in der Serie dient. Die intensive Beschäftigung mit mittelalterlichen Artefakten, Begebenheiten und Geschichten wird hoffentlich zu einem differenzierteren Mittelalterbild führen. Natürlich erhoffe ich mir dadurch auch, mehr Studenten für eine Vertiefung des Mittelalterstudiums zu gewinnen.

SPIEGEL ONLINE: Welche Texte planen Sie als Lektüre für die Studenten?

Kirakosian: Wir werden mit einer Einheit zum kritischen Umgang mit Geschichte beginnen, indem wir Texte zum Phänomen Mittelalterlichkeit lesen, zum Beispiel Umberto Ecos "Dreaming the Middle Ages". Wir werden eine Vielzahl von verschiedenen Quellen behandeln, größtenteils textbasiert, aber auch Kunst und Architektur werden vorkommen. Auf diese Weise soll deutlich werden, wie vielseitig die mittelalterliche Welt war. Lesen werden wir zum Beispiel Einhards "Vita Karoli Magni", Augustinus' Traktat "Über den Lehrer", das Hildebrandslied, das Nibelungenlied, Hildegard von Bingens "Scivias" und Ibn Fadlans Reisebericht. Und über das Semester hinweg verleihen verschiedene von "Game of Thrones" inspirierte Themenblöcke der Vorlesung eine Struktur.

SPIEGEL ONLINE: Was sind das für Themenblöcke?

Kirakosian: Wir steigen zum Beispiel in die Materie ein mit dem Thema "Sichtbare und unsichtbare Dinge: Meister, Mönche und heilige Frauen". Hier werden die religiösen und scholastischen Grundpfeiler der mittelalterlichen Gesellschaft vorgestellt. Andere Themenblöcke konzentrieren sich auf politische Verstrickungen, familiäre Verhältnisse, das Handels- und Reisewesen sowie Geschichten über fantastische Kreaturen wie Drachen und Tiere mit übernatürlichen Kräften.

SPIEGEL ONLINE: Kann man sich schon anmelden?

Kirakosian: Das Semester in Harvard beginnt Ende August und erst dann beginnt die Anmeldung. In der ersten Unterrichtswoche besuchen Studenten für gewöhnlich alle Kurse, die sie interessieren. Mit wem man bis zum Semesterende letztlich zusammenarbeitet, ergibt sich dann nach wenigen Wochen.

SPIEGEL ONLINE: Wie viele Studenten können teilnehmen?

Kirakosian: Damit der Kurs übersichtlich bleibt und verschiedene Aktivitäten wie Handschriften-Workshops und Museumsbesuche realisierbar sind, habe ich mich entschieden, maximal 50 Studenten zuzulassen.