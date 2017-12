Hochschul-Merchandising zu Weihnachten Uni? Geschenkt!

Früher gab es T-Shirts der Uni, meist grau-meliert, Fruit of the Loom, und dort erhältlich, wo man auch den Semesterbeitrag einzahlte. Der Aufdruck des Uni-Wappens bekam schon nach der dritten Wäsche Risse, nach der fünften taugte das Erinnerungsstück eigentlich nur noch zum Spiegelputzen. Aber: Da nur Absolventen Interesse an diesen T-Shirts hatten und sie nur zu Alumnitreffen trugen, war die dritte Wäsche auch erst nach 25 Jahren fällig.

Heute hat praktisch jede Uni ihren eigenen Online-Shop, prall gefüllt mit allem, was die Werbemittelindustrie so hergibt. Und jeder darf sich mit einem Uni-Siegel schmücken - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Manche Alma Mater vertickt sogar hochkarätige Siegelringe.

Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für alle, die noch auf der Suche nach Geschenken für Schlaumeier, Überflieger oder Nervensägen sind. Sehen Sie selbst: