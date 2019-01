Hohe Durchfallquoten Uni Gießen zahlt Medizinstudenten Nachhilfe

Die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) gibt sich trotz hoher Durchfallquoten selbstbewusst: "Die JLU steht zu ihrem Weg der Medizinerausbildung", heißt es in einer Pressmitteilung. Darin hatte der Studiendekan des Fachbereichs Medizin, Dieter Körholz, erklärt, dass seine angehenden Ärztinnen und Ärzte künftig Nachhilfe bekommen können, auf Kosten der Uni.

Denn die angehenden Mediziner in Gießen fallen bundesweit betrachtet besonders häufig durch das Staatsexamen - ein Examen, das vor allem aus Multiple-Choice-Fragen besteht. Das berichtet unter anderem die "Frankfurter Rundschau" unter Berufung auf ein internes Protokoll der Fachbereichssitzung vom Oktober.

Test sei nicht alles

Das ist für Dekan Körholz aber nur ein zweitrangiges Problem. "Das Wissen, das in den Staatsexamina abgefragt wird, ist natürlich eine Grundvoraussetzung für den Arztberuf", betont der Dekan. Das Medizinstudium in Gießen sei aber "geprägt von dem Bewusstsein, dass dies nicht alles sein kann".

"Was einen guten Arzt oder eine gute Ärztin ausmacht - neben umfassendem Wissen gehören dazu Empathie, Interesse an den Patientinnen und Patienten, Kommunikationsfähigkeit und kritisches Denken - lässt sich kaum durch die Ankreuztests im ersten und zweiten Staatsexamen überprüfen", sagt Körholz und benennt damit den Ausbildungsweg, auf den in Gießen besonderer Wert gelegt wird.

Trotzdem sehe sich die Uni in der Pflicht, die Studierenden so gut wie möglich zu unterstützen, um die Multiple-Choice-Tests zu bestehen. Denn: Man könne es sich in Zeiten des Ärztemangels nicht leisten, "angehende gute Ärztinnen und Ärzte auszubremsen, weil sie im ersten Anlauf an Multiple-Choice-Tests scheitern", erklärt der Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen, Joybrato Mukherjee.

Also finanziert die Uni den Studierenden ein Repetitorium bei der Firma Medi-Learn, das auch an anderen Unis angeboten wird. Allerdings müssen die Teilnehmer dort selbst etwas bezahlen.

Repetitorium satt Reform des Lehrangebots

In der Pflicht, ihr Lehrangebot zu reformieren, sieht sich die Uni offenbar nicht. Sie verweist hingegen darauf, dass die Zusammensetzung ihrer Studierenden für die Durchfallquoten mitverantwortlich sei. Denn die Uni vergebe bis zu 15 Prozent ihrer Studienplätze an Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener Berufsausbildung.

"Was für den Arztberuf förderlich sei, helfe nicht gerade beim Physikum (dem ersten Staatsexamen), wo Studierende mit frischem Oberstufenwissen häufig im Vorteil seien", heißt es in der Pressemitteilung.

Dies sieht die Medizin-Fachschaft hingegen anders. Sie begrüßt die Initiative laut einem Bericht der "Hessenschau" zwar. Fachschaftsrätin Anne Lindemann sagte demnach, es zeuge von Wertschätzung, dass die Uni die Kosten übernehme. Allerdings sei dies nur eine Übergangslösung. Auf längere Sicht müsse die Lehre nachhaltig verbessert werden. Dazu sei man im Gespräch mit dem Studiendekan.