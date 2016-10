Medizinprofessor Uni deckelt Nebeneinnahmen auf 25.000 Euro

Wie viel darf ein Medizinprofessor nebenher verdienen? Ein Arzt der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) berät für 43.500 Euro Jahreshonorar ein Pharmaunternehmen. Zu viel, sagte die Uni und legte die Grenze auf maximal 25.000 Euro fest - wogegen der Professor klagte. Das Arbeitsgericht Hannover entschied am Donnerstag: Die Obergrenze ist rechtens.

Der Neurologe bezeichnet sich selbst als außerordentlichen Fachmann für Bewegungsstörungen. Bereits seit 2008 kassiert er jährlich 43.500 Euro vom Pharmaunternehmen Merz für Beratungen. "Jahrelang gab es da keinerlei Beanstandungen", sagt Bernd Rohlfing, Anwalt des Professors, auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE. Doch seit 2013 verweigert die MHH dem Mediziner die dafür notwendige Genehmigung und legte die Obergrenze fest.

Korruption unterbinden

Begründung der Hochschule: Das 25.000-Euro-Limit sei notwendig, um Korruption zu unterbinden und "eine übermäßige Beeinflussung der Mitarbeiter durch Privatfirmen auszuschließen", berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". "Unverständlich" findet das Anwalt Rohlfing - zumal der 58-Jährige kein Beamter sei, sondern ohnehin zu einem Großteil aus Drittmitteln des Unternehmens bezahlt werde: Von den 132.000 Euro Jahresgehalt stammen 100.000 Euro aus den Kassen von Merz - es ist durchaus üblich, dass Privatunternehmen die Finanzierung einzelner Lehrstühle an Hochschulen übernehmen oder fördern.

"Als mein Mandant die Professur damals antrat, geschah das unter der Voraussetzung, dass er zusätzliche Nebeneinnahmen erzielen darf", sagt Bernd Rohlfing. 43.500 Euro seien zwar viel Geld, aber für Medizinprofessoren "eher wenig". Die MHH will sich zum konkreten Fall, aber auch zu den generellen Nebeneinkünften ihrer Professoren erst äußern, wenn ihr das schriftliche Urteil vorliegt.

Das Thema wird auch an anderen Medizinfakultäten immer wieder diskutiert: So war vor zehn Jahren bekannt geworden, dass 14 Medizinprofessoren der Berliner Charité Zusatzeinnahmen von jeweils über einer Million Euro hatten - vor allem durch Gutachten und die Versorgung von Privatpatienten. Weitere 14 Ärzte des Klinikums kamen damals auf Nebeneinkünfte von mehr als einer halben Million Euro pro Jahr.

Weitere Eskalation

Nachdem ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht im Frühjahr gescheitert war, hatte die MHH im jetzt verhandelten Fall zusätzliche Informationen über die Nebentätigkeiten des Mediziners angefordert. Publikation und Seminare gehörten dazu, außerdem die "Unterstützung von Medikamentenanwendern", erklärte der Mediziner dem Bericht zufolge.

"Mein Mandant hat nicht alle Unterlagen aufgehoben, außerdem war sein Computer von einem Virus befallen, so dass er die Aufstellung der Nebentätigkeiten aus der Erinnerung heraus machen musste", sagt Anwalt Rohlfing. Der MHH reichte das nicht: Am Mittwoch, einen Tag vor der Verhandlung des Arbeitsgerichts, untersagte sie dem Neurologen per Fax sämtliche Nebentätigkeiten, weil er seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sei.

Der Vorgang zeigt, wie zerrüttet das Verhältnis mittlerweile zu sein scheint. Die 7. Kammer des Arbeitsgerichts Hannover stellte zwar fest, dass die 25.000-Euro-Grenze gesetzeskonform ist. Gleichzeitig regte sie aber auch an, dass sich Professor und Hochschule noch einmal zusammensetzen und über andere Wege des finanziellen Ausgleichs reden.

Die Frage der professoralen Nebeneinkünfte sei jedenfalls "hochspannend", so der vorsitzende Richter, und werde wohl noch in weiteren Instanzen verhandelt. Ausschließen will Anwalt Bernd Rohlfing das nicht.