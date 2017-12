Schluss mit den Männerklubs Harvard macht ernst

Zutritt nur für Männer: In den USA gibt es an vielen Universitäten sogenannte All-Male Social Clubs. Die Harvard University will das nicht mehr akzeptieren und die Studentenklubs dazu bewegen, alle Geschlechter aufzunehmen. Wer künftig in einen reinen Männerklub eintritt, hat kaum noch Chancen auf ein Stipendium, darf keine sozialen Gruppen auf dem Campus leiten oder Kapitän in einem Sportverein werden. Die Entscheidung gilt auch für Klubs, die nur Frauen aufnehmen.

Eine entsprechende Regelung wurde bereits 2016 erlassen und nun in einer Abstimmung erneut von der Uni-Leitung bestätigt. Sie hofft dadurch, die Herrenklubs zu modernisieren, die teilweise bereits seit dem 18. Jahrhundert bestehen. Die Präsidentin der Harvard University, Drew Faust, sagte: "Die Klubs sind das Produkt einer anderen Ära, einer Zeit, in der die Studentenschaft in Harvard männlich, kulturell homogen, überwiegend weiß und wohlhabend war."

Alkoholmissbrauch und sexuelle Belästigung

Seit Jahren stehen Studentenverbindungen in den USA vermehrt in der Kritik. In einer Umfrage an der Harvard University gaben 47 Prozent der Studentinnen, die in Kontakt mit den Männerklubs standen, an, schon einmal sexuellen Kontakt gegen ihren Willen erlebt zu haben. Die Mitglieder der Klubs wiesen die Vorwürfe zurück. Es gebe keine Probleme mit sexuellem Missbrauch oder Belästigung. Doch auch anderen Studentenverbindungen werden Alkoholmissbrauch und sexuelle Belästigung vorgeworfen. In Texas wurden Mitte November nach einemTodesfall Studentenverbindungen verboten.

AP Präsidentin der Harvard University Drew Faust

Ein Komitee der Harvard University hatte ein noch strengeres Vorgehen gegen die Männerklubs vorgeschlagen. Demnach sollten alle der Uni verwiesen werden, die solchen Verbindungen beitreten.

"Harvard könnte kaum falscher liegen"

Einige Studenten haben bereits auf die neue Regelung reagiert. So haben sich "The Delphic", ein Klub nur für Männer, mit der Frauen-Vereinigung "The Bee" zusammengeschlossen. Andere Vereinigungen reagierten empört auf die Entscheidung der Uni-Leitung. "Harvard könnte kaum falscher liegen. Die Uni kann sowohl die Rechte von Studenten wahren und gleichzeitig eine sichere und gesunde Gemeinschaft auf dem Campus fördern", sagte Heather Kirk, die mehrere Bruderschaften in Harvard vertritt.

Andere Klubs prüfen offenbar, gegen den Erlass der Uni zu klagen. "Die Entscheidung zeigt eine bemerkenswerte Verachtung für die Wahl der Studenten, ihre Autonomie und ihre Freiheit", sagte Harvey Silverglate, Anwalt für Bürgerrechte. "Es ist auffallend, wie die Verwaltung Harvard Studenten wie Kleinkinder behandelt." Auch unter den Lehrenden regt sich Widerstand gegen die Regelung. Ein Professor und ehemaliger Dekan versuchte, die Sanktionen zu kippen. Sein Antrag wurde jedoch abgelehnt.

"Letztendlich haben die Schüler die Freiheit zu entscheiden, was für sie wichtiger ist: Mitgliedschaft in einer geschlechterdiskriminierenden Organisation oder Zugang zu Privilegien und Ressourcen", heißt es in einer Erklärung der Uni-Leitung.