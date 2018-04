Hilfe von der WG-Therapeutin Erst Gezwitscher, dann Gewalt

Jojo* schreibt:

ein Bekannter, den ich von früher kenne, ist bei mir eingezogen. Ich dachte, das kann nicht schief gehen. Es war auch alles gut - bis jetzt.

Ich hatte bereits gemerkt, dass er von meinen vier Wellensittichen genervt ist. Er hat aber nie gesagt, wie sehr ihn der Lärm der Vögel wirklich stört. Obwohl der Käfig im Wohnzimmer steht, das nicht einmal an sein Zimmer grenzt, ist er heute Morgen völlig ausgerastet.

Vor Wut hat mein Mitbewohner erst auf den Käfig geschlagen und dann mit seinen Fäusten an die Wohnzimmertür. Diese hat jetzt Dellen und Löcher. Als er auf den Käfig geschlagen hat, ging außerdem die Tür auf, so dass einer der Vögel den ganzen Tag draußen war.

Ich bin immer noch ziemlich schockiert. Wir haben uns zwar schon ausgesprochen und es ist klar, dass er die Tür ersetzt, aber unser Vertrauensverhältnis ist jetzt natürlich kaputt.

Er hätte mir früher sagen sollen, dass ihn meine Wellensittiche stören. Dann hätte ich nach einer Lösung gesucht. Ich habe sogar extra schon einen Wellensittich abgegeben, der sich nie richtig in die Gruppe eingelebt hatte.

Nun denke ich darüber nach, meinem Mitbewohner zu kündigen. Meine Nerven liegen blank, zumal mein Leben gerade auch nicht einfach ist. Meine Schwester hat mir auch schon gesagt, ich solle ihm kündigen, auch wenn ich dann wohl keine neue Tür bekommen werde.

*Name geändert

Zur Person Amac Garbe Sabine Stiehler lindert den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser. Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

Hallo Jojo,

ich kann Ihren Mitbewohner verstehen. Wellensittiche zwitschern los, sobald die Sonne aufgeht. Und Sie haben vier davon . Das kann ganz schön anstrengend sein. Offensichtlich hat sich bei Ihrem Mitbewohner ziemlich viel Wut darüber aufgestaut, und diese hat er dann im Affekt rausgelassen, indem er auf den Käfig und gegen die Wohnzimmertür geschlagen hat.

Obwohl Sie sich kennen, war Ihr Mitbewohner offenbar nicht gut genug auf das Zusammenwohnen mit Ihnen und Ihren Wellensittichen vorbereitet. Sie hätten ihn besser über Ihre Tiere aufklären und verdeutlichen müssen, was es heißt, mit vier Wellensittichen in einer Wohnung zu leben.

Sie hätten ihm vor dem Einzug beispielsweise anbieten können, ein, zwei Tage auf Probe bei Ihnen zu wohnen. So hätte er abschätzen können, ob er es mit den Vögeln aushält oder nicht.

Offenbar hat er bis zu seinem Wutausbruch auch nie angesprochen, wie sehr ihn die Tiere nerven. Das ist schlecht. Mitbewohner sollten viel früher den Mut finden, über Probleme zu reden. Ich raten ihnen deswegen für die Zukunft, präventiv miteinander zu sprechen.

Sie können zum Beispiel einmal in der Woche ein "Nervgespräch" führen - also darüber reden, was sie am meisten stört, und was sich dagegen tun lässt. So kann man verhindern, dass einer irgendwann einmal ausrastet, weil sich so viel in ihm angestaut hat.

Vielleicht können Sie Ihrem Mitbewohner noch eine zweite Chance geben. Reden Sie doch noch mal mit ihm über alles, sobald sich die Wogen geglättet haben. Aber machen Sie ihm klar, dass Sie ihm kündigen werden, falls so etwas noch einmal passiert.

Falls er tatsächlich noch mal auf etwas einschlägt, schützen Sie sich und verlassen Sie mit Ihren Vögeln die Wohnung. Für alle ist es dann sicher am besten, wenn Ihr Mitbewohner auszieht.