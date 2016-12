Hilfe vom WG-Psychologen "Sein Gewicht bereitet uns Sorgen"

N. und S. schreiben:

Sehr geehrter Herr Büter,

wir sind eine 6er-WG aus je drei Studenten und drei Studentinnen. Wir verstehen uns sehr gut und unternehmen viel zusammen. Einer unserer Mitbewohner hat ein großes Problem mit seinem Körpergewicht und seinem Essverhalten. Er ist 25 und wiegt bei einer Körpergröße von 190 cm schätzungsweise 130 Kilogramm. Er bewegt sich quasi überhaupt nicht. Häufig "ertappen" wir ihn dabei, wie er mitten in der Nacht anfängt zu essen. Im Mülleimer in seinem Zimmer stapeln sich leere Verpackungen von Chips, Butter, Brot, etc...

Eine Mitbewohnerin hat ihn in einem Vieraugengespräch bereits darauf angesprochen, dass uns sein Gewicht Sorgen bereitet und wir ihn gern beim Abnehmen unterstützen würden, da er bereits mehrmals erwähnt hat, etwas verändern zu wollen. Daraufhin hat er sich mehrere Tage komplett zurückgezogen, was uns dann auch wieder Sorgen bereitet hat.

Wir sind mit der Situation völlig überfordert, merken aber, dass wir das so nicht stehenlassen können. Schon Treppensteigen oder die reine Nahrungsaufnahme führen bei ihm zu massiver Schweratmigkeit, von seinen Gelenkproblemen mal abgesehen. Es ist für uns jedoch schwer etwas zu unternehmen, da er uns sehr am Herzen liegt und wir diese Freundschaft nicht gefährden wollen.

Wir sind über jeden Tipp und Hinweis dankbar, da wir ihm unglaublich gerne helfen wollen.

Vielen Dank und mit besten Grüßen,

N. und S.

Der Diplom-Psychologe schlichtete im Auftrag des Kölner Studentenwerks Konflikte in Wohngemeinschaften. Auf dieser Seite lindert er den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser.

Liebe N. und S.!

Ihre große WG verdient Respekt für den freundschaftlichen Ausgleich so zahlreicher Neigungen und Interessen. Auch Ihre Anteilnahme am vorgestellten Mitbewohner und Ihre Hilfsbereitschaft sind anerkennenswert. Sie gehen jedoch mit Ihrem Bemühen und der Art, es an ihn heranzutragen, weit über das hinaus, was eine WG leisten kann.

Über seine Essstörung und ihre Folgen ist er mit Sicherheit genauso gut im Bilde wie Sie und ebenso darüber, was zu tun wäre. Das separate Gespräch der einen Mitbewohnerin scheint bei ihm eher als Forderung angekommen zu sein denn als Hilfsangebot. Das wird den längst gegebenen Selbstzweifeln weitere hinzugefügt haben, vor allem über seine Stellung und Akzeptanz in der Gruppe - so wie er ist. In seiner Enttäuschung zog er sich dann von Ihnen zurück.

Du hast WG-Kummer? Silja Götz dein Nutella-Glas, haben lauten Sex und noch lautere Musikanlagen. Oder weint dein Zimmernachbar dauernd und wirkt depressiv? Schreist du alle nur noch an? Bei WG-Kummer hilft Psychologe Ludger Büter. Schick deine Fragen, Sorgen, Probleme an wg-kummer@unispiegel.de. Mit einer Einsendung erklärst du dich mit einer anonymen Veröffentlichung auf SPIEGEL ONLINE und sämtlichen anderen Medien der SPIEGEL-Gruppe einverstanden.

Mit dem Anspruch, ihm unbedingt helfen zu müssen, weil Sie das (?) so nicht stehenlassen können, sind Sie selbstverständlich überfordert. Keine WG kann einem Mitglied therapeutische Hilfestellung bieten und sollte das auch gar nicht versuchen, so freundlich die Motive auch sein mögen. Wirkliche und nachhaltige Hilfe für ihn gibt es nur dann, wenn er sie zum einen freiwillig aufsucht und zum anderen außerhalb der Gruppe. Geschieht das, weil er die Belastung aus seinem Problem buchstäblich nicht mehr tragen will, könnten Sie echte und willkommene Helfer sein in der Unterstützung von Absprachen, die er therapiehalber trifft. Dabei geht es jedoch ausschließlich um das, worum er Sie selbst bittet und auch nur, solange er das tut.

Mein Rat wird Sie vielleicht enttäuschen. Ihre Freundschaft könnte sich aber gerade in der Toleranz und Geduld bewähren, die er braucht. Versichern Sie ihn Ihrer Freundschaft und Ihrer Hilfsbereitschaft, sofern er sie beanspruchen möchte, dann lässt sich verlorenes Vertrauen vielleicht wieder herstellen.