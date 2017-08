Hochschule Emden-Leer Klausuren geklaut - bitte noch mal schreiben

Die Bahnreise in die Semesterferien dürfte der Wirtschaftsprofessor der Hochschule Emden/Leer in schlechter Erinnerung behalten. Auf der Heimfahrt verließ er kurz sein Abteil - und als er zurück kam, war sein Koffer verschwunden, geklaut von Unbekannten. Darin befanden sich, unter anderem, 60 Klausuren seiner Studenten.

Die hatten im Fach "Bilanzielles Rechnungswesen" zwei Stunden lang ihr Wissen unter Beweis gestellt - was sich jetzt allerdings nicht mehr nachweisen lässt. Sie müssen die Klausur deshalb noch einmal schreiben, bestätigte die Hochschule entsprechende Medienberichte, unter anderem vom NDR: Zu einer Wiederholung gebe es "leider keine Alternative".

Vom gestohlenen Koffer und seinem Inhalt gibt es nämlich keinerlei Spur, heißt es in dem Bericht. Der Prüfungsausschuss setzte daraufhin für Oktober einen Wiederholungstermin an - und dem bestohlenen Professor blieb die Aufgabe, seinen Studenten per SMS den Klau zu berichten, sie auf den neuen Prüfungstermin hinzuweisen und ihnen damit mutmaßlich die Semesterferien zu verderben.

Erst im Frühjahr waren in Bremen die Examensklausuren von 36 Jurastudenten beim Versand mit der Post verschwunden. Die betroffenen Studenten hatten sogar fünf Stunden lang geschrieben - und mussten sich anschließend zwischen zwei Optionen entscheiden: Entweder traten sie ein zweites Mal zur Klausur an - oder sie akzeptierten die Durchschnittsnote ihrer anderen Examensklausuren als Gesamtnote für ihr Staatsexamen.