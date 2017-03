Teurer 3-D-Drucker FH-Dozent stellt Dieben eine Falle

Die Lokalzeitung hat ihm sofort den Spitznamen "Sherlock Holmes" verpasst: Dietmar Glatz, Ingenieur an der Hochschule Merseburg, hat in Eigenregie den Diebstahl eines knapp 20.000 Euro teuren 3-D-Druckers aufgeklärt.

Der FH-Dozent, der sich mit innovativen Fertigungsmethoden beschäftigt, hatte den Spezialdrucker für seine Arbeit an der Hochschule bestellt. Das Gerät wird auch geliefert, aber erst einmal in einem Kellerraum gelagert, weil Glatz selbst verhindert und nicht auf dem Campus ist, berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung".

Als er zurück ist, bittet er den Hausmeister darum, den Drucker in sein Labor zu bringen. "Der Hausmeister kam in der vergangenen Woche aber mit leeren Händen und fragte nur, ob ich starke Nerven habe", wird Glatz in dem Bericht zitiert. Die braucht er auch: Diebe haben den Drucker in der Zwischenzeit samt Palette geklaut - und bieten ihn kurz danach per Versteigerung bei Ebay an.

Inkognito zur Übergabe der Beute

Dietmar Glatz hört von der Auktion und steigt sofort als Bieter mit ein: "Ich gab mich als Modellbauer aus, der Teile für seine Flugzeuge drucken will." Auf den im Netz gezeigten Fotos steht der Drucker sogar noch auf der Transportpalette.

Mit dem Verkäufer einigt sich der Dozent per Mail auf 8.000 Euro Kaufpreis - und bringt zur vereinbarten Übergabe einen Polizisten in Zivil mit. Als der Deal über die Bühne gehen soll, zückt der Beamte seinen Ausweis und beschlagnahmt den Drucker. "Leider konnte bei dem Treffen eine Person verschwinden", sagt Dietmar Glatz.

Trotz des offensichtlichen Diebstahls konnte er sein Gerät nicht jedoch sofort mitnehmen, es landete erst einmal in der Asservatenkammer der Polizei. Seit Anfang der Woche aber ist der Drucker wieder freigegeben - und steht jetzt endlich im Labor an der Hochschule Merseburg.