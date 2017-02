Strategiepapier der Regierung Liebe Forscher, kommt zurück

Die Bundesregierung will den Austausch des wissenschaftlichen Nachwuchses mit anderen Ländern fördern, um den Anschluss an die internationale Spitzenforschung nicht zu verlieren.

Das Kabinett hat am Mittwoch ein Strategiepapier verabschiedet, wonach sie die Zahl ausländischer Studenten an deutschen Hochschulen von 320.000 im Jahr 2015 auf 350.000 im Jahr 2020 steigern will.

Umgekehrt soll künftig jeder zweite deutsche Absolvent Auslandserfahrungen vorweisen können. Jeder dritte soll demnach mindestens drei Monate in ausländischen Hochschulen studiert haben. Derzeit war gut jeder dritte deutsche Absolvent mindestens einmal studienbezogen im Ausland.

"Wissenschaftliche Exzellenz lebt vom Austausch und vom Wettbewerb der weltweit Besten", heißt es in dem Papier "Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung". Bildungsministerin Johanna Wanka hatte schon früher die Bedeutung einer internationalen Vernetzung in Zeiten nationaler Abschottung und neuen Grenzziehungen betont.

Zu den Zielen der Regierung gehört auch der internationale Ausbau der beruflichen Bildung. Deutschland habe mit seinem dualen Ausbildungssystem von Betrieben und Berufsschulen einen Exportschlager zu bieten, heißt es im Ministerium.

Zur besseren Vernetzung von Forschung und Bildung tragen viele Projekte bei, oft auf europäischer Ebene. Als ein Beispiel nennt der 110-seitige Bericht den Röntgenlaser European X-Ray Free-Electron Laser, der in diesem Jahr in Hamburg in Betrieb gehen soll. Er soll Zeitlupenaufnahmen von chemischen Reaktionen ermöglichen, die dann Aufschlüsse über das Zusammenwirken von Atomen und Molekülen geben sollen.

Studien wiesen jedoch darauf hin, dass nur sechs von zehn deutschen Forschern, die im Ausland tätig waren, wieder nach Deutschland zurückkehren. Es sei eine Herausforderung, mehr gute Wissenschaftler in Deutschland zu halten oder hierherzulocken, schreibt das Bildungsministerium.

Wichtig sei auch, "Schwellen- und Entwicklungsländer verstärkt als Partner einzubinden". So werde das Ministerium dieses Jahr rund 41 Millionen Euro für den Aufbau nachhaltiger Forschungs- und Bildungskapazitäten im südlichen Afrika investieren.

Einen Schwerpunkt im Konzept nimmt auch Asien und besonders China ein. Bereits jetzt gebe es rund 1100 Hochschulkooperationen zwischen der Volksrepublik und Deutschland. Die Mittel des Bildungsministeriums für die Zusammenarbeit mit China hätten sich seit 2002 auf rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdreifacht.

Mehr als 90 Prozent des globalen Wissens entstehen nach Angaben des Ministeriums außerhalb Deutschlands. "Für Deutschland ist es als Hightech-Standort zentral, in weltweite Wissensflüsse und Wertschöpfungsketten integriert zu sein."

Das Bildungsministerium habe daher seine Fördermittel für internationale Kooperationen von jährlich 567 Millionen Euro im Jahr 2009 auf 802 Millionen Euro im Jahr 2015 gesteigert.

Die Regierung betont neben wirtschaftlichen Vorteilen auch die Verantwortung Deutschlands in der Welt: "Globale Herausforderungen wie Klimawandel, Gesundheit und Ernährungssicherheit machen nicht an Ländergrenzen halt." Nur im Rahmen "gemeinsamer länderübergreifender Anstrengungen auf europäischer und internationaler Ebene" ließen sich diese Herausforderungen meistern.