Weltweites Hochschulranking Das sind die besten deutschen Unis

Die Universität Freiburg hat sich deutlich verbessert, die Uni Köln auch. Ansonsten steht es nicht allzu gut um die deutsche Hochschullandschaft, finden die Autoren des "Times Higher Education"-Rankings ("THE") - obwohl sie Deutschland weiterhin zu den stärksten Bildungsnationen zählen.

Einmal im Jahr kürt das Fachmagazin die besten Universitäten der Welt. Das Ranking ist international viel beachtet, aber auch umstritten. Kritiker werfen den Machern vor, sie belohnten superreiche Unis und solche, die sich speziell auf ihre Indikatoren eingestellt haben. Bewertet werden unter anderem Forschung und Lehre, Internationalität, Zitationen in den Werken anderer Wissenschaftler sowie die Drittmittel, die die Universitäten von Unternehmen einwerben.

Deutschland ist unter den besten tausend Unis aus 77 Ländern mit 44 Institutionen vertreten - mehr als im vergangenen Jahr. Vier deutsche Unis haben es neu in das Ranking geschafft, nämlich die Charité aus Berlin (Platz 126), die Universität Passau und die Universität Potsdam (beide unter den besten 250) und die Technische Universität Hamburg (unter den besten 500).

Zu den größten Aufsteigern zählen in diesem Jahr die Universität Freiburg (von Rang 95 auf Rang 82) und die Universität Köln (von Platz 170 auf Platz 145).

Während Deutschland erneut das am dritthäufigsten vertretene Land in den Top 200 ist, sind drei deutsche Unis seit dem vergangenen Jahr aus dieser Gruppe herausgefallen: die Uni Hamburg, die Uni Duisburg-Essen und die Uni Konstanz. Von den 20 Universitäten, die sich noch unter den Top 200 halten konnten, sind zwölf abgefallen.

Die LMU München ist mit Rang 34 die beste deutsche Uni, hat sich aber gegenüber dem Vorjahr um vier Ränge verschlechtert. Sie habe ihren Ruf in Bezug auf Lehre, Forschung und institutionelle Einnahmen teilweise eingebüßt, heißt es in der Begründung.

Die Technische Universität München ist von Rang 46 auf 41 gestiegen.

Die Universität Heidelberg hat es mit Rang 45 wieder unter die Top 50 geschafft, gegenüber dem Vorjahr hat sie sich laut dem Ranking aber um zwei Plätze verschlechtert.

"Die Universitäten des Landes geraten zunehmend unter Druck durch den Aufstieg Asiens", sagt Phil Baty, der das Hochschulranking redaktionell leitet. Die beiden führenden chinesischen Universitäten - die Peking University und die Tsinghua University - haben Deutschlands Vorzeigeinstitutionen bereits überholt. Jahr um Jahr verbessern sie sich im Ranking, mittlerweile sind sie unter den Top 30.

Die Finanzierung an deutschen Unis sei problematisch, so das Fazit des Fachmagazins. Die Mittel vom Bund, die angesichts steigender Studierendenzahlen nötig waren, laufen 2020 aus. Verhandlungen über weitere Gelder stehen noch aus.

Eine Chance für Deutschland sieht Baty allerdings im Brexit und in der Situation in den USA: Die Unis hierzulande könnten von den verschärften Einwanderungsrichtlinien im Vereinigten Königreich und in den USA profitieren, weil viele Studenten nun nach Alternativen suchten: "Wenn Deutschland es schafft, weiter in seinen leistungsstarken Sektor der höheren Bildung zu investieren und offen und gastfreundlich bleibt, während andere westliche Länder sich zunehmend abschotten, wird das Land in den kommenden Jahren wieder konkurrenzfähiger sein."

Zurzeit steht Großbritannien mit zwei Unis an der Spitze des Rankings: Die University of Oxford belegt wie im Vorjahr Platz eins, nun gefolgt von der University of Cambridge, die sich von Platz vier vorgearbeitet hat. Unter den Top-Platzierten sind zudem die USA und die Schweiz.

Methodik

Die Fachzeitschrift "Times Higher Education" führt die Evaluation bereits seit 2004 durch. Dazu erhebt sie Daten in fünf Kategorien: Lehre, Forschung und der Einfluss der Uni in Form der Zitation fließen mit jeweils 30 Prozent in die Bewertung ein, die Internationalität macht 7,5 Prozent des Rankings aus, Kooperationen mit der freien Wirtschaft schlagen sich zu 2,5 Prozent in der Rangliste nieder. Die Ermittlung des Rankings wird laut der Zeitschrift vom Dienstleister PricewaterhouseCoopers (PwC) unabhängig überprüft.