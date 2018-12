Jahresfazit 2018: Liebeskummer, Abi geschafft, Reeperbahn gesehen

Die Tage sind kurz und dunkel, Silvester steht vor der Tür - die beste Zeit, um das vergangene Jahr zu reflektieren und ein persönliches Resümee zu ziehen. Der SPIEGEL wollte von neun jungen Erwachsenen wissen: Was lief gut für dich in 2018? Welches Erlebnis ist dir besonders im Gedächtnis geblieben - und was würdest du am liebsten vergessen?

Bei den Antworten war alles dabei: persönliche Trennungen, verlorene Jobs, bestandene Abiturprüfungen und ein abgeschlossenes Studium. Für einige war ein unbefristeter Aufenthaltstitel das Beste des ganzen Jahres, andere trieb besonders die Veränderung im eigenen Stadtviertel um.

Lesen Sie hier neun ganz persönliche Bilanzen des Jahres 2018:

Manche möchten das Jahr einfach nur zu den Akten legen, andere sind genau da, wo sie sein wollen - und einer unserer Befragten hätte nach dem Abiturseine Zeit in Neuseeland verbringen können. Das aber lehnte er ab - und blieb lieber in Hamburg.