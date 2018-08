Eine interne Untersuchung an der Tokyo Medical University hat bestätigt, worüber japanische Medien schon seit Tagen berichteten: An der Hochschule wurden seit Jahren Testergebnisse manipuliert, um Frauen an einem Medizinstudium zu hindern und dafür zu sorgen, dass mehr Männer den Arztberuf ergreifen. Nach Angaben eines Anwalts, der an der Untersuchung beteiligt war, habe diese Praxis seit dem Jahr 2006 stattgefunden, womöglich auch schon davor.

Die Hochschule hat sich am Dienstag entschuldigt und mitgeteilt, die Manipulationen hätten niemals stattfinden dürfen. Man werde dafür sorgen, dass sie sich in Zukunft nicht wiederholten. Zudem werde erwogen, die benachteiligten Frauen nachträglich für ein Medizinstudium zuzulassen. Einzelheiten dazu wurden allerdings nicht mitgeteilt.

Laut der Untersuchung wurden in diesem Jahr die Ergebnisse von Aufnahmeprüfungen wie folgt manipuliert: In einem ersten Schritt seien die Ergebnisse aller Bewerber um 20 Prozent herabgesetzt worden. Daraufhin hätten männliche Bewerber mindestens 20 Punkte extra bekommen - mit Ausnahme von denen, die bei dem Test bereits zuvor mindestens vier Mal durchgefallen waren. Die Hochschule habe so dafür sorgen wollen, dass weniger Frauen den Arztberuf ergreifen, da sie ihre Karrieren nach einer möglichen Schwangerschaft wohl verkürzen oder unterbrechen würden.

Bei den Manipulationen handle es sich um "schlimmsten Sexismus" heißt es laut Anwalt Kenji Nakai in dem Untersuchungsbericht. Er behandle bisher nur die jüngsten Tests, weitere Untersuchungen seien daher notwendig.

AP Die Tokyo Medical University

Die interne Untersuchung an der Hochschule war ursprünglich wegen eines anderen Falls eingeleitet worden: Dabei ging es um einen jungen Mann, Sohn eines Mitarbeiters des Bildungsministeriums, der Berichten zufolge an der Tokyo Medical University zugelassen wurde, weil im Gegenzug Forschungsgelder an die Schule geflossen sein sollen. Dem ehemaligen Universitätsdirektor sowie dem Ministeriumsmitarbeiter werden Bestechung vorgeworfen.

Der aktuelle Direktor an der Tokyo Medical University, Tetsuo Yukioka, entschuldigte sich am Dienstag vor Medienvertretern und sagte zugleich, er selbst habe von der Manipulation der Testergebnisse nichts gewusst. Er vermute, es habe an einem Verständnis für Regeln der modernen Gesellschaft gemangelt, "wonach Frauen aufgrund ihres Geschlechts nicht anders behandelt werden sollten".