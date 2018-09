Bilder, Skulpturen, Fotos Welcher Nachwuchskünstler fasziniert Sie? Stimmen Sie ab!

Simon Freund hat 100 Menschen gefragt, ob sie mit ihm ihr Outfit tauschen. Tobias Frank hat sich vorgestellt, einen neuen Planeten zu besiedeln und Tamara Reich ist in ihren Träumen über den Ozean gefahren und hat ein Bild davon gemalt.

Freund, Frank und Reich sowie Dutzende andere Kunststudenten haben dem SPIEGEL Einblick in ihr Schaffen gewährt und Fotografien ihrer Werke eingereicht. Eine Auswahl besonders beeindruckender und origineller Arbeiten sehen Sie hier.

Stimmen Sie unter den Kunstwerken ab (zehn ist die höchste Punktzahl), wie diese Ihnen gefallen haben. Der Künstler, der das beste Abstimmungsergebnis hat, wird von uns interviewt.

Tammy Langhinrichs "Calendar Girl"

Überdimensionales Kalenderblatt: Tammy Langhinrichs, 22, lernte im niederländischen Textilmuseum Tilburg das Tuften - eine Technik, mit der man Teppiche herstellen kann. Damit schuf sie in zwei Monaten ihren Wandteppich "Calendar Girl". Langhinrichs studiert im 6. Semester an der Hochschule für bildende Künste Hamburg mit dem Schwerpunkt Bildhauerei.

Jessica Grundler Porzellanfigur: Jessica Grundler hat diesen Hund in Öl auf Holz gesetzt. "Different Perspective" heißt dieses Bild. Es zeigt einen Raum, der aus seinen Begrenzungen auszubrechen scheint. Grundler verbindet Elemente der Natur mit geometrischen Strukturen. In diesem Bild "Shape Shifting" spielt Jessica Grundler ebenfalls mit Räumen, Außenwelten und Reflektionen.

Einblicke, Ausblicke, Durchbrüche: Jessica Grundler, 22, malt in satten Farben Tiere und Pflanzen, die den Raum erobern. "Shape Shifting" und "Different Perspective" nennt die Studentin ihre Werke. Sie studiert im 8. Semester an der Akademie der Bildenden Künste in München.

Tobias Frank Was erlebt man, wenn man einen neuen Planeten besiedelt? Diese Frage hat sich Tobias Frank gestellt und illustriert, wie eine kleine Gruppe von Menschen in einer fremden Welt ankommt. Frank hat sich gefragt, was die Menschen als erstes tun würden, und wie sich ihr Alltag auf dem fremden Planeten gestaltet. Wie würden die Menschen die neue Welt erkunden? Welche Landschaften würden sie entdecken? Frank hat seine Illustrationen unter das Motto "Colonization" gestellt. Der Künstler studiert im 8. Semester Grafikdesign an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg.

Alles neu: Unter dem Thema "Reisen" hat Tobias Frank, 24, Menschen illustriert, die einen neuen Planeten besiedeln. Der Student zeigt den Alltag dieser kleinen Gruppe. "Colonization" heißen seine Arbeiten. Frank studiert im 8. Semester Grafikdesign an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg.

Timo Hoheisel "Heimatleuchten"

Licht im Dunkeln: In einer klaren Nacht bei Neumond und tief hängenden Wolken hat Timo Hoheisel, Jahrgang 1980, seine Heimatstadt fotografiert. Mit seiner Arbeit "Heimatleuchten" zeigt er die Lichtemission der Stadt am Himmel. Er studiert im 10. Semester freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.

Lillien Grupe Schreiender Mann: Lillien Grupe malt Menschen gern sehr ausdrucksstark. Ein Mädchen steht auf einem Stuhl: Titel will Lillien Grupe ihren Kunstwerken nicht geben. So sieht sich die Künstlerin selbst. Schreiende Frau: Grupe studiert im zweiten Semester freie Kunst in Braunschweig. Auf den Bahngleisen: Ihre Arbeiten sind in diesem und im vergangenen Jahr entstanden. Hand in Hand: Oft verwendet Grupe dunkle Töne für ihre Gemälde.

Aufschrei: Lillien Gruppe, 21 porträtiert Menschen gern in dunklen Tönen, auch sich selbst. Ihre Gemälde, denen sie keine Titel gibt, sind in diesem und im vergangenen Jahr entstanden. Sie studiert im zweiten Semester freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.

David Luis Grimm "Auszug aus Recherchen zum NSU-Komplex"

Thema NSU: An der Ecke Siemensstraße und Gyulaer Straße in Nürnberg wurde vor 17 Jahren Abdurrahim Özüdogru ermordet. Er war das zweite Opfer des NSU. An der Hauswand ist eine schlichte Gedenktafel unter einem auffälligen Parkhinweis angebracht. Um die Ecke hängt ein Straßenschild mit altdeutscher Typografie. David Luis Grimm, 28, hat dieses Foto aufgenommen. Es ist sein Versuch, auf die Fehler des Staats aufmerksam zu machen. Er studiert freie Kunst an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg.

Tamara Reich "Dundee"

Bevor Tamara Reich, 21, ins Auslandssemester nach Dundee aufbrach, träumte sie davon, in einem Boot, das an einen Heißluftballon angebunden ist, über den Ozean zu reisen. In Schottland angekommen, malte sie 123 Stunden an ihrem Gemälde, bis es fertig war. Reich studiert im achten Semester freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.

Hsin-Yi Chou Hsin-Yi Chou hatte ihren Balkon fast ein Jahr lang nicht beachtet - doch dann wurde er zu ihrer Inspirationsquelle. Knapp ein Jahr nachdem ihr Mann ausgezogen war, wächst das Unkraut aus den Fugen. Hsin-Yi Chou wollte diese Lebensveränderung malerisch dokumentieren.

Aus den Fugen: Hsin-Yi Chou musste zwangsläufig zu Hause malen, weil ihre Uni wegen Umbauarbeiten geschlossen war. Dort entdeckte sie ihren Balkon als Inspirationsquelle und malte diesen mit allerlei Grünzeug, Steinen und Blumentöpfen. Chou, geboren 1967 in Taiwan, studiert seit einem Jahr bildende Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart.

Xenia Fumbarev Sieht aus wie Schatten, sind aber keine - sondern nur Abbilder der Schatten von Häusern und Bäumen. Xenia Fumbarev hat die Schatten per Siebdruck auf Betonplatten übertragen. Auf den Betonplatten sind kleine Risse und Unebenheiten zu sehen. So geschehe ein Transfer von Räumlichkeit, sagt die Künstlerin.

Im Schatten der Zweige: Xenia Fumbarev, Jahrgang 1986, fotografiert Schatten auf Fassaden und überträgt sie per Siebdruck auf Betonplatten. Auf diese Weise wird ein Material, das aus der Architektur und Bildhauerei bekannt ist, zum Träger fotografischer Abbildungen. Fumbarev lebt und arbeitet in München. Im Winter 2019 wird sie das freie Kunststudium an der Akademie der Bildenden Künste abschließen.

Lisa Schreiber, Annagenia Jakob, Fiona Körner, René Graf Das Arabella-Haus in München soll 2026 abgerissen werden. Die markante Fassade des Gebäudes ist vielen Münchnern bekannt. Die Textildesignerin Lisa Schreiber ließ sich von der Fassade zu Stoffmustern inspirieren. Erweitert wurde das Kunstprojekt durch die drei Fotografiestudenten Fiona Körner, Annagenia Jakob und René Graf. In einer Ausstellung haben sie die Stoffe und Fotos zusammengeführt. Die Fotografiestudenten machten Fotos von den Räumen... ... und Bewohnern des Arabella-Hauses. Diese sind verzweifelt, weil das Haus abgerissen werden soll. Für sie wird es schwer werden, günstige Mietwohnungen in München zu finden. Die Bewohner sagen, das besondere Lebensgefühl werde es nicht mehr woanders geben.

23 Stockwerke, 550 Wohnungen: Das Arabella-Haus in München diente der Textildesignerin Lisa Scheiber als Inspiration für Stoffmuster. Mithilfe eines speziellen Verfahrens konnte sie die Pixel eines Fotos der Fassade in ein Webmuster übersetzen. Erweitert haben das Kunstprojekt die Fotografiestudenten René Graf, Annagenia Jakob und Fiona Körner, die Bewohner und Zimmer des Arabella-Hauses fotografierten. Die Künstler studieren an der Kunsthochschule Kassel.

Lisa-Maria Schmidt Unter dem Titel "WHYNOT Bauhaus" gestaltete Lisa-Maria Schmidt drei Skulpturen. Ihr Ziel war es, die Ideen des Bauhaus in die heutige Zeit zu übersetzen. Schmidt beschäftigte sich intensiv mit Laszlo Moholy-Nagy und experimentierte mit den Grundformen Kreis, Linie und Rechteck. Außerdem wollte Schmidt das Material in den Vordergrund stellen: Glas, Metall und Stein.

Kommendes Jahr feiert das Bauhaus sein 100-jähriges Bestehen. Lisa-Maria Schmidt, 23, hat sich mit dem Jubiläum der Kunstschule auseinandergesetzt. Dabei sind diese drei Skulpturen entstanden. Schmidt wollte die Ideen des Bauhauses ins Heute übersetzen und experimentierte mit den Grundformen Kreis, Linie und Rechteck und den Materialien Glas, Metall und Stein. Sie studiert im 4. Semester Produktdesign und Kunstwissenschaft an der Kunsthochschule Kassel.

Paul Diestel "Pas Seul I"

Paul Diestel "Pas Seul II"

Ahornsamen werden durch den Wind verbreitet und drehen sich im Flug um die eigene Achse. Paul Diestel, 22, regte dies zu seinem Objekt "Pas Seul" an - "Einzeltanz". Vorbild für seine Werke ist die Natur. "In der Schale eines Sonnenblumenkerns, im Puppenstadium des Ligusterschwärmers, im Mutterkorn finde ich einen Ausschnitt aus einem Entwicklungsprozess", sagt Diestel. Diestel studiert im achten Semester bildende Kunst an der Kunsthochschule Kassel.

Jonas Leichsenring Jonas Leichsenring will mit seinem Kunstprojekt "Schattenmänner" auf Menschen aufmerksam machen, die im Hintergrund arbeiten. Mit Kreidespray ließ er diesen Satz auf die Rasenfläche vor der Kunsthochschule setzen: "Das ist ziemlich genau das, was ich tue, aber alles ändert sich über Nacht", heißt es da. "Schattenmänner sind ständig in unserer Umgebung. Im Sport ist es der Platzwart, der sich um den Rasen kümmert und ihn bewässert", sagt Leichsenring. Er studiert im 6. Semester Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Kassel.

Grünkunst: Auf einer Rasenfläche vor der Kunsthochschule hat Jonas Leichsenring, Jahrgang 1997, diese Wörter mit Kreidespray aufgesprüht. Seine Arbeit heißt "Schattenmann". Leichsenring sagt: "Schattenmänner sind ständig in unserer Umgebung. Im Sport ist es der Platzwart, der sich um den Rasen kümmert und ihn bewässert. Mit Kreidespray teilt er das Spielfeld in verschiedene Zonen ein. Ohne diesen Aufwand könnte ein Fußballspiel nicht offiziell stattfinden." Der Student will den Schattenmännern mit seinem Werk mehr Aufmerksamkeit geben. Er studiert im 6. Semester Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Kassel.

Tamy Alessandra Plank Die Bilder sind eine Auswahl aus 140 Arbeiten, die Tamy Alessandra Plank während ihres Erasmusjahres in Kopenhagen gemalt hat. Plank ließ sich durch Begebenheiten im Alltag, Literatur und den Surrealismus inspirieren. Die Aquarelle auf Leinwand hat Plank auf Papier genäht.

Surrealer Alltag: Tamy Alessandra Plank, 28, hat diese Bilder während ihres Erasmusjahres in Kopenhagen gemalt. Inspiriert wurde sie von ihrem Alltag, Träumen, und dem Surrealismus. Die Aquarelle hat sie auf Leinwand gemalt und dann auf Papier aufgenäht. Plank studiert im achten Semester freie Kunst an der Akademie der Bildenden Künste München.

Simon Freund Simon Freund (rechts) hat 100 Menschen zum Kleidertausch aufgefordert. Die anderen tragen seine Uniform, wie Freund es nennt, und der Künstler trägt ihre Kleidung. Aus seinem Werk hat Freund zwei Poster gemacht. Der Betrachter erwischt sich ständig dabei, sich zu fragen, wie Freund in seiner eigenen Kleidung aussehen würde. Der Künstler scheint auch immer die Pose des anderen einzunehmen. Simon Freund studiert im zweiten Semester freie Kunst in der Bildhauerklasse von Hermann Pitz an der Akademie der Bildenden Künste München. Er sagt, er habe zwei sehr produktive Semester hinter sich. Freund hat sich neben seiner Selbstporträt-Serie auch noch mit den Themen Arbeit, Konsum und Liebe, Social Media und Scham beschäftigt.

Kleiderkreisel: Mal trägt Simon Freund, 28, eine Strumpfhose, ein Kleid, eine viel zu kurze Leggings. Mal trägt er eine Brille, einen Hut mit Blume, ein Halstuch, Baggypants. Insgesamt sind es 100 verschiedene Outfits, die er sich von irgendwelchen Leuten ausgeliehen hat - nur für ein Foto. Die anderen tragen im Gegenzug die Kleidung von Simon Freund: eine schwarze Mütze, einen schwarzen Pullover, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose, weiße Strümpfe und schwarze Schlappen. "Selfporträt" hat Freund sein Projekt genannt. Freund studiert im zweiten Semester freie Kunst an der Akademie der Bildenden Künste München.