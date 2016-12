Campus-Service ...und Matthew bringt dich nach Hause

Nachts alleine quer über den verlassenen Campus laufen zu müssen, ist für viele Studentinnen keine schöne Vorstellung. Wie kommt man sicher nach Hause? Am besten zusammen mit Hollywoodstar Matthew McConaughey. Der ist ein trainierter und obendrein fotogener Begleiter. Und kann prima Golf-Cart fahren.

Always use @SUREWalk when walking home from campus at night... you never know who will be driving! New hours: 7PM-2AM #AlrightAlrightAlright pic.twitter.com/czGRNpj2Ys — UT Student Gov't (@UT_SG) 29. November 2016

Naja, normalerweise steht der Oscar-Preisträger als Begleitung nicht einfach so zur Verfügung. Am Montag nahm er sich aber die Zeit, um für einen Service seiner früheren Universität aufmerksam zu machen.

An der Univerity of Texas in Austin gibt es nämlich ein Programm namens Sure Walk, wobei Sure als Abkürzung für "Students United for Rape Elimination" steht. Wer sich bei der Zentrale von Sure Walk meldet, der bekommt eine Begleitung geschickt - normalerweise keine Filmberühmtheiten, aber freiwillige Kommilitonen, die sich in dem Projekt engagieren.

"Du weißt nie, wer dich mitnimmt"

Wer allerdings am Montag bei Sure anrief, der sah sich überraschend Matthew McConaughey gegenüber, der am Steuer eines Golf-Carts saß. Viele Studenten machten Selfies mit dem Schauspieler - und warben so gleichzeitig für Sure Walk. Außerdem verbreitete die Uni hinterher ein YouTube-Video von der Aktion unter dem Motto: "You never know who's gonna pick you up" - "Du weißt nie, wer dich mitnimmt".

McConaughey hat seinen Abschluss an der Uni 1993 gemacht und lebt in Austin.