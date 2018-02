Machtmissbrauch an Hochschulen "Ihr Verhalten war unvorhersehbar, und ich hatte Angst und Stress"

Als der junge Nachwuchswissenschaftler eine Stelle an einem Institut der renommierten Max-Planck-Gesellschaft (MPG) in Bayern bekommt, geht ein Traum für ihn in Erfüllung. Zunächst läuft die Zusammenarbeit mit seiner Betreuerin, einer weltbekannten Professorin, gut. Doch dann - so schildert er es dem SPIEGEL - verändert sich ihr Verhalten auf einen Schlag. Sie habe ihn beschuldigt, Daten zu fälschen, ihm gesagt, er sei nicht dazu fähig, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben und ihn vor Kollegen schlecht gemacht.

Warum - das kann sich der junge Wissenschaftler nicht erklären. Das besagte Max-Planck-Institut hat der Wissenschaftler mittlerweile verlassen. Er promoviert an einer anderen Einrichtung. Nicht nur ihm sei es so ergangen: Mehrere junge Forscher erzählten dem SPIEGEL, dass sie von der Professorin über Monate und Jahre hinweg schikaniert worden seien.

Es geht aber nicht nur um Berichte über vermeintliches Mobbing. Andere Nachwuchswissenschaftler sagten dem SPIEGEL, ein Professor, der am selben Institut arbeitet, habe sie sexuell belästigt.

