62.000 Studienbewerber, 11.000 Plätze: Es ist nicht einfach, einen Studienplatz in Medizin zu bekommen. Deswegen wird gesiebt. Wer einen der begehrten Plätze will, muss ein Top-Abitur vorweisen, lange warten oder Zusatzqualifikationen vorweisen - und dazu gehört auch der Medizinertest.

Die Teilnahme ist zwar freiwillig, verbessert aber an zahlreichen Fakultäten die Chance auf eine Zusage enorm. Deswegen finden sich einmal im Jahr Tausende Bewerber in deutschen Mehrzweckhallen ein, um dort einen Tag lang ihr medizinisches Vorwissen und ihre Eignung fürs Studium zu beweisen. An insgesamt 46 Orten im ganzen Land, von Castrop-Rauxel über Pforzheim bis Wolfenbüttel, wird an diesem Samstag geprüft.

Der Test ist kein Zuckerschlecken: 96 Aufgaben lösen die Prüflinge in dreieinhalb Stunden am Vormittag. (15 Probeaufgaben aus vier Prüfungsbereichen finden Sie hier). Am Nachmittag folgen zweieinhalb Stunden lang Tests zu Merkfähigkeit und Textverständnis. Wer durchfällt, darf nicht nochmal antreten.

Den Test gibt es schon seit 40 Jahren, mit dem jüngsten Verfassungsgerichtsurteil zur Medizinerzulassung könnte er in Zukunft noch wichtiger werden. Entwickelt hat ihn die Bonner Beratungsfirma ITB-Consulting, die für die Teilnahme von jedem Prüfling 73 Euro bekommt. Außerdem können Bewerber gegen extra Geld bei ITB einen Probedurchlauf absolvieren - die 15 Fragen in unserem Quiz sind diesem entnommen.

Würden Sie diesen Testmarathon bestehen? Probieren Sie es aus, hier geht es zu unseren 15 Fragen aus dem Medizinertest!