Statistisches Bundesamt Hochschulen zählen mehr minderjährige Studenten

Die Zahl der minderjährigen Studienanfänger in Deutschland ist deutlich gestiegen - als Folge des G8-Abiturs. Im Sommer- und Wintersemester 2015/16 schrieben sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes an deutschen Universitäten 3737 Studenten unter 18 Jahren neu ein. Zum Vergleich: 2004 zählten die Statistiker nur 393 Minderjährige an Hochschulen.

Trotz des gewaltigen Anstiegs sind minderjährige Studenten an Unis aber weiterhin deutlich in der Minderheit: Sie machen nur 0,7 Prozent aller Studienanfänger aus.

Theoretisch dürfen 17-Jährige sich weder immatrikulieren noch einen Bibliotheksausweis beantragen. Auf Uni-Partys dürfen sie keinen hochprozentigen Alkohol trinken und sich nicht ohne Erlaubnis für den Hochschulsport oder Ausflüge anmelden.

Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben inzwischen ihre Landeshochschulgesetze dahingehend geändert, dass unter 18-Jährige in allen Belangen des Studiums voll handlungsfähig sind. Damit benötigen sie zum Beispiel für den Bibliotheksausweis oder die Anmeldung zu Prüfungen keine Unterschrift der Eltern mehr.

In Ländern ohne gesetzliche Regelung holen die meisten Hochschulen zu Beginn des Studiums eine Generaleinwilligung der Eltern ein, wenn der Studienanfänger noch unter 18 ist. Dieser Weg sei praktikabel und rechtssicher zugleich, heißt es von der Hochschulrektorenkonferenz.

Viele Eltern wollen ihren Nachwuchs aber nicht so einfach ziehen lassen. Studienberater werden immer häufiger von besorgten Müttern und Vätern angerufen. Die besten Anekdoten lesen Sie hier.