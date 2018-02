Hilfe von der WG-Therapeutin "Mein Mitbewohner will, dass meine Freundin  putzt"

Jonas* schreibt:

Seit einigen Wochen bin ich in einer Beziehung und meine Freundin ist ziemlich häufig bei mir, nahezu jede Nacht. Unser gemeinschaftliches Bad putzen wir immer im Wechsel: Eine Woche putzt mein Mitbewohner, die nächste Woche ich. Meine Freundin putzt mittlerweile im Wechsel mit mir. Sie übernimmt also die Hälfte meines Putzplans, doch das stört meinen Mitbewohner.

Er möchte, dass die Zeit durch drei geteilt wird, weil er nicht einsieht, dass er jede zweite Woche putzt, während ich nur jede vierte Woche dran bin. Ich habe ihm erklärt, dass sie nicht hier wohnt und Gast ist. Ich bin ja nach wie vor Mieter des Zimmers und Hauptnutzer des Bades. Jetzt möchte er gar nicht mehr putzen, bis wir seinem Plan folgen. Meine Frage nun: Wie soll ich damit umgehen?

*Name geändert

Zur Person Amac Garbe Sabine Stiehler lindert den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-LESER. Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

Lieber Jonas,

Sie schreiben, dass Ihre Freundin fast jede Nacht zu Ihnen in die WG kommt. Das heißt, sie duscht bei Ihnen und benutzt die Toilette. Sie verbraucht Wasser und Strom. Vielleicht liegen auch ihre Haare im Bad herum.

Weil das Bad nun auch viel häufiger besetzt ist, kommt Ihr Mitbewohner vielleicht nicht gleich auf Toilette, wenn er möchte. Das ist eine Einschränkung für ihn. Aus diesem Grund sollten Sie ihm entgegen kommen: Sie, Ihre Freundin und Ihr Mitbewohner sollten also zu gleichen Teilen putzen.

Du hast WG-Kummer? Silja Götz dein Nutella-Glas, haben lauten Sex und noch lautere Musikanlagen. Oder weint dein Zimmernachbar dauernd und wirkt depressiv? Schreist du alle nur noch an? Bei WG-Kummer hilft Erziehungswissenschaftlerin Sabine Stiehler. Schick deine Fragen, Sorgen, Probleme an wg-kummer@unispiegel.de. Mit einer Einsendung erklärst du dich mit einer anonymen Veröffentlichung auf SPIEGEL ONLINE und sämtlichen anderen Medien der SPIEGEL-Gruppe einverstanden.

Es ist ziemlich normal, dass er so auf die Situation reagiert. Vermutlich hat er es eine Weile so hingenommen, irgendwann hat es ihn dann aber so genervt, dass er etwas sagen musste. So ein Gespräch war wahrscheinlich schon längst überfällig.

Fragen Sie ihn, was Sie dazu beitragen könnten, das Klima in der WG wieder zu verbessern? Was würde er sich wünschen? Wie könnten Sie ausgleichen, dass Ihre Freundin ständig da ist?

Mehr Miete zu zahlen wäre übertrieben. Aber putzen sollten Sie und Ihre Freundin auf jeden Fall.