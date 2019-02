Pia* schreibt:

"Vor ein paar Monaten bin ich in eine Zweier-WG gezogen. Ich war froh, nach langer Suche endlich etwas Passendes gefunden zu haben. Doch mein Mitbewohner scheint ein ernsthaftes Problem zu haben: Er hat einfach zu viele Sachen, Sitzgelegenheiten und Regale etwa, die er nicht mehr in seinem Zimmer oder im Keller unterbekommt und deswegen auf den Balkon, ins Esszimmer, in die Küche und den Flur stellt.

Nach dem Kochen räumt er seinen Kram auch nicht weg. Ich habe ihm das schon mehrmals gesagt, aber er lässt das Geschirr trotzdem tagelang stehen.

Auch seine Freundin ist ständig da und scheint auf alles und jeden in seiner Umgebung eifersüchtig zu sein. Sie bringt immer mehr Kram mit in die Wohnung, lässt ihre Waschtasche, ihr Shampoo und ihr Duschbad im Badezimmer stehen.

Sie sortiert auch das Schuhregal um und besteht darauf, dass ihre Schuhe immer oben stehen müssen - nur um mich damit zu tyrannisieren. Als ich ihre Schuhe mal umgestellt habe, hat sie gleich ein Fass aufgemacht.

Außerdem redet sie nie mit mir und verbietet meinem Mitbewohner sogar, mit mir zu essen. Anscheinend will sie ihr Revier markieren und mich so aus der Wohnung ekeln.

Jetzt überlege ich schon auszuziehen, aber ich will eigentlich nicht klein beigeben, sodass sie letztendlich ihren Willen bekommt. Gleichzeitig will ich aber auch nach Hause kommen und mich nicht gleich wieder ärgern müssen."

*Name geändert

Zur Person Amac Garbe Sabine Stiehler lindert den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser. Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

"Hallo Pia,

vermutlich haben Sie sich die Wohnung nicht genau angeschaut, bevor Sie eingezogen sind. Die Unordnung ist ja sicher nicht von heute auf morgen entstanden. Mein Rat an Sie: Achten Sie das nächste Mal darauf.

Ich glaube nicht, dass Ihr Mitbewohner mit Absicht unordentlich ist. Vermutlich hat er einfach zu viele Sachen, von denen er sich nicht trennen will oder kann. Ich bezweifle auch, dass seine Freundin das Schuhregal nur umsortiert, um Sie zu tyrannisieren. Vermutlich wollte sie einfach nur aufräumen. Beziehen Sie das also bitte nicht zu sehr auf sich.

Schlagen Sie den beiden ein Gespräch zu dritt vor. Sprechen Sie an, dass es schön gewesen wäre, wenn die Freundin vorher gefragt hätte, ob das Schuhregal umgeräumt werden kann.

Sprechen Sie Ihren Mitbewohner auch direkt auf die Unordnung an und bitten Sie ihn, seine Sachen nur noch in seinem Zimmer zu lagern. In gemeinsam benutzen Räumen sollten die Mitbewohner schließlich auch gemeinsam entscheiden, was dort hinein gehört. Sie können Ihrem Mitbewohner auch anbieten, ihm beim Aussortieren und Aufräumen zu helfen.

Sie können sich auch an den Vermieter wenden und sich über die Unordnung beschweren. Aber kündigen Sie das Ihrem Mitbewohner vorher an.

Ich denke allerdings nicht, dass sich Ihr Mitbewohner ändern wird. Sie müssen sich also überlegen, ob Sie mit der Unordnung klarkommen. Falls Sie das nicht können, müssen Sie ausziehen. Damit geben Sie nicht 'klein bei', sondern Sie tun das für sich selbst."