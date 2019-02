MeToo Kölner Studierende fordern Rücktritt von Dozent Gebhard Henke

Das Studierendenparlament der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) fordert den Rücktritt des Dozenten Gebhard Henke. In einem offenen Brief, der am Montagabend kurz vor Mitternacht unter anderem den Senat, den Rektor, das Prorektorat und die Kanzlerin der Hochschule erreichte, schreiben die Studenten: "Uns macht es fassungslos und wütend, dass Gebhard Henke weiterhin an der KHM angestellt ist."

Es sei nicht nachvollziehbar, warum es - trotz zahlreicher Möglichkeiten - keine hochschulöffentliche Äußerung seinerseits gegeben habe, "wohl aber eine medienwirksame Inszenierung als Opfer und die öffentliche Bagatellisierung sexualisierter Gewalt". Seine Präsenz an der KHM sei "nicht tragbar".

Im Mai vergangenen Jahres hatten sechs Frauen, darunter die Moderatorin und Autorin Charlotte Roche, im SPIEGEL Vorwürfe gegen den früheren WDR-Fernsehfilm-Chef Henke erhoben: Henke habe sie betatscht und begrapscht, sie an den Po oder an den Bauch gefasst, angedeutet, sie zu fördern, und dafür offenbar körperliche Zuwendungen erwartet.

Regisseurin: Immer wieder Übergriffe

Eine der anonymen Frauen war eine Regisseurin, die mehrere Jahre an der KHM als künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet hatte. Sie berichtete, Henke sei ihr gegenüber immer wieder übergriffig geworden. Henkes Hand sei beim Abschied mal auf ihrem Po gelandet, er habe immer wieder versucht, sie auf den Mund zu küssen, seine Hand auf ihren Bauch gelegt, nahe an ihrem Busen. Es gehe um eine feine Grenze, die man selbst in der Situation als unangenehmen Übergriff wahrnehme, aber aus einer Mücke keinen Elefanten machen wolle, hatte die Frau im SPIEGEL gesagt. "Die Wahrheit ist: Man kann auch von tausend Mücken in den Wahnsinn getrieben werden."

Henke bestritt alle Vorwürfe.

Als Reaktion auf die Berichterstattung initiierten die Studenten der KHM zwei Vollversammlungen, es wurden Arbeitsgruppen zur Vermeidung von Machtmissbrauch eingerichtet und eine Rechtsanwältin als externe Ombudsfrau beauftragt. Laut offenem Brief argumentierte die Hochschule mit arbeitsrechtlichen Gründen, warum sie Henke nicht entlassen konnten.

Nach SPIEGEL-Informationen hat die Leitung der Hochschule versucht, Henke zumindest zu beurlauben. Henke habe sich darauf aber nicht eingelassen. Die KHM wollte sich inhaltlich dazu nicht äußern. Laut Sabine Schulz, Kanzlerin der KHM, handelt es sich zum Teil um "Vorgänge, die durch die Vorschriften zum Beschäftigtendatenschutz grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen". Und: "Für eine Stellungnahme gegenüber der Presse fehlt derzeit eine Grundlage."

Überraschender Rückzug der Klage

Henke hatte gegen Charlotte Roche und die Berichterstattung des SPIEGEL geklagt, die Klage aber am vergangenen Dienstag überraschend zurückgezogen. Kurz vorher hatten sieben zum Teil sehr erfolgreiche Frauen aus der Filmbranche Henke erneut der sexuellen Belästigung bezichtigt.

"Als wir von den neuen Vorwürfen erfuhren, hatten wir genug", sagt Franz-Xaver Franz, 34, der gerade an der KHM sein Diplom gemacht hat. Er ist einer der Verfasser des Briefes. Auch wenn sich die Studierendenschaft in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema beschäftigt hätte, habe man es lange versäumt, an die Öffentlichkeit zu gehen. "Wir wollten endlich unsere Solidarität und Unterstützung mit allen betroffenen Frauen ausdrücken, vor allem mit der ehemaligen Dozentin unserer Hochschule und mit Charlotte Roche."