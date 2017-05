Oxford Studenten müssen Kurs in nicht-europäischer Geschichte belegen

Die Oxford University will ihren Geschichtsstudenten künftig auch Themen verpflichtend näherbringen, die nicht in Großbritannien oder Europa spielen. Ab Herbst müssen Bachelor-Studenten an der renommierten Hochschule mindestens einen Kurs zu nicht-europäischer Geschichte belegen. Das berichteten mehrere britische Medien.

Die Hochschule sah sich in den vergangenen Monaten wieder verstärkt mit dem Vorwurf konfrontiert, auf einer einseitig kolonialen und westlichen Weltsicht zu beharren. Studenten hatten zum einen gegen eine Statue des weißen Kolonialisten Cecil Rhodes protestiert, die am Oriel College in Oxford steht.

Die Kampagne #RhodesMustFall war in Südafrika gestartet, wo die Universität Kapstadt eine Statue von Rhodes vor zwei Jahren entfernt hatte. Gegner sahen darin ein Symbol der Unterdrückung der schwarzen Mehrheit.

Das Oriel College hingegen weigert sich, die Büste abzunehmen. Man wolle sie stattdessen in ihren "historischen Kontext" einbetten, teilte das College mit. Die Statue sei "eine wichtige Erinnerung an die Komplexität der Vergangenheit". Der 1853 geborene Geschäftsmann Cecil John Rhodes war führend an der Ausbeutung afrikanischer Bodenschätze beteiligt.

Mit einer zweiten Kampagne unter dem Motto "Why Is My Curriculum White?" hatten Studenten an zahlreichen britischen Unis dagegen protestiert, dass Kursinhalte und Literaturlisten weiterhin von weißen Forschern und Autoren dominiert würden.

Die neuen Vorgaben für Geschichtsstudenten in Oxford wirken vor diesem Hintergrund wie ein Zugeständnis. Die Universität wehrt sich jedoch gegen eine solche Deutung. "Dies war keine Reaktion auf irgendeine Art von Kampagne oder Druck", sagte ein Sprecher gegenüber der Studentenzeitung "OxStu".

"Nach mehreren Jahren der Diskussion und Beratung untereinander und mit Studenten haben wir beschlossen, mehrere Änderungen am Lehrplan vorzunehmen", heißt es in einer Mitteilung des History Department, aus der die Zeitung "Independent" zitiert.

Dazu gehöre die Erfordernis, dass Studenten künftig einen Kurs in nicht-europäischer Geschichte belegen, neben zwei Kursen in britischer und zwei Kursen in europäischer Geschichte. Damit werde lediglich formalisiert, was viele Studenten ohnehin schon praktizierten.