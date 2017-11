Psychologie Wenn 40-Jährige von Abi-Prüfungen träumen

SPIEGEL ONLINE: Herr Schredl, ich arbeite seit mehreren Jahren als Journalistin, träume aber immer wieder davon, dass ich mein Abi noch einmal machen muss oder den Uni-Abschluss. Geht es nur mir so?

Michael Schredl: Je höher der Bildungsgrad einer Person, desto eher träumt sie davon, durch eine Prüfung zu fallen. Vor allem diejenigen, die viele Prüfungen erfolgreich bestanden haben, haben diese Prüfungsträume. Das ist ungefähr bei zwölf Prozent der Deutschen der Fall, wie eine repräsentative Umfrage ergab. Selbst Sigmund Freud erging es schon so.

Zur Person Privat Michael Schredl, 55, studierte erst Elektrotechnik, dann Psychologie. Schredl hat sich auf die Traumforschung spezialisiert und untersucht unter anderem, warum Menschen träumen, was sie träumen. Er leitet das Schlaflabor am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim.

SPIEGEL ONLINE: Warum träumt man, durch Prüfungen zu fallen?

Schredl: Solche Träume hat man, wenn man denkt, auf der Arbeit könnte etwas schiefgehen oder der Vorgesetzte könnte die eigene Leistung negativ bewerten, obwohl man seine Sache gut macht.

SPIEGEL ONLINE: Treten die Träume vermehrt auf, wenn man Stress im Job hat?

Schredl: Dazu gibt es leider keine Studien, aber das wäre zu vermuten. Je mehr Stress man hat, umso mehr Albträume bekommt man zumindest. Studenten träumen häufiger von Prüfungen, aber sie stehen ja ohnehin die meiste Zeit unter Prüfungsstress.

SPIEGEL ONLINE: Was kann man tun, damit diese Träume nicht wiederkehren?

Schredl: Solche Träume enden meist mit einem unangenehmen Gefühl. Um das zu vermeiden, versetzt man sich tagsüber gedanklich noch einmal in den Traum, in die erlebte Traumsituation und versucht, den Konflikt zu lösen. Dann schreibt man sich den Traum und ein gutes Ende dafür auf.

SPIEGEL ONLINE: Wie genau funktioniert das?

Schredl: Zunächst sollte sich der Träumer fragen, was an dem Traum unangenehm ist und wieso es so schwer fällt, angemessen darauf zu reagieren. Wichtig ist es dann, eine Lösung zu finden. Entweder er sagt sich, dass er die Prüfung bestehen wird, weil er genug gelernt hat, oder dass er die Nachholklausur schreiben wird, weil er nicht genug gelernt hat.

SPIEGEL ONLINE: Und das funktioniert?

Schredl: Wenn man aufwacht und deshalb aus der Situation geht, ohne sie zu lösen, wird die Angst noch größer. Deswegen spielt es eine so große Rolle, ein positives Ende für den Traum zu finden. Wenn man das einmal am Tag zwei Wochen lang für fünf bis zehn Minuten übt, werden die negative Prüfungsträume nicht wiederkommen. Stattdessen werden die Träume einen guten Ausgang nehmen, weil man im Traum konstruktiver mit den auftauchenden Problemen umgeht.