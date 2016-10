Drake in Iowa Studenten verpennen lang ersehnten Rapper-Besuch 

Nur einer war noch wach, als der kanadische Rapper Drake den dringenden Wunsch vieler Studenten der Drake-Universität in Des Moines erfüllte: Er schaute auf ihrem Campus in Iowa vorbei. Allerdings gegen 2 Uhr früh, wie das Magazin "tmz" berichtet.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die meisten Studenten in ihren Betten und schliefen. Und sie ließen sich auch nicht wecken, obwohl Drake an Türen klopfte und klingelte. Er selbst dokumentierte das in einem kurzen Video.

#PressPlay: #Roommates what would you do if you found out #Drake was on your campus in the middle of the night while you were asleep? via. @ovolmood (view previous post) Ein von The Shade Room (@theshaderoom) gepostetes Video am 5. Okt 2016 um 5:56 Uhr

So erfuhren die Studenten erst am nächsten Tag, dass sie den Star-Besuch verpennt hatten - und konnten sich im Netz Beweisfotos ansehen, die der Rapper auf dem Uni-Gelände geschossen und gepostet hatte. Dabei trug er sogar eine Jacke mit dem Schriftzug der Drake-Universität.

Schon 2009 hatten Studenten der Uni versucht, den Rapper aus Kanada zu einem Besuch auf ihrem Campus zu bewegen. Später starteten sie aufwändige Social-Media-Kampagnen unter dem Motto "Bring Drake to Drake".

In diesem Frühjahr nahm die Kampagne noch einmal richtig Fahrt auf. Denn da stellte sich heraus, dass Drake am 4. Oktober zu einem Konzert nach Des Moines kommen würde.

Tatsächlich kündigte der Rapper wenige Tage vorher an, er werde bei dieser Gelegenheit auf dem Campus vorbeischauen. Viele Fans warteten dort den ganzen Abend auf ihn - aber irgendwann gaben sie auf und gingen enttäuscht schlafen.

"Wir begreifen jetzt das Ausmaß unserer Blödheit", sagte Niki Smith, Social-Media-Stratege der Universität, dem Online-Magazin "time".

ICYMI: @iaeventscenter gifted a Drake University letter jacket to Drake at his concert last night. It seems Ike he likes it. Take a look at his profile pic over at @champagnepapi : @champagnepapi (ReGram) Ein von Drake University (@drakeuniversity) gepostetes Foto am 5. Okt 2016 um 11:01 Uhr

Die Kommentare im Netz bewegen sich zwischen Mitleid ("Ich würde weinen"), Häme ("lol") und Trost: "Es wäre sowieso nur ein kurzes Treffen gewesen." Andere kritisieren Drake für die nächtliche Aktion: "Das war bestimmt Absicht von ihm. So etwas macht er nicht das erste Mal", schrieb jemand bei Instagram. Ein anderer wendet sich direkt an den Rapper: "Ich hoffe, ein Clown kidnappt dich."